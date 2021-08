Alitalia non venderà più biglietti per voli dal 15 ottobre 2021. Federconsumatori: “verificheremo che i rimborsi siano effettuati correttamente, senza ritardi o mancate risposte da parte dell’azienda”

Al via le vendite dei biglietti ITA, Federconsumatori chiede un tavolo con le AACC

Da oggi, 26 agosto, ITA (Italia Trasposto Aereo) avvierà le vendite dei biglietti per i propri voli. La stessa Alitalia ha comunicato nei giorni scorsi che non venderà più biglietti per voli dal 15 ottobre 2021.

“I biglietti – si legge in una nota ITA – I biglietti saranno in vendita nella giornata del 26 agosto sul sito www.itaspa.com, nelle agenzie di viaggio e nelle biglietterie aeroportuali. Il sito sarà una prima release di servizio, realizzata per consentire ai clienti l’acquisto dei biglietti ottemperando a quanto definito nell’interazione fra la Commissione europea e il Governo italiano. ITA ha già programmato la realizzazione, dopo l’avvio delle operazioni, di un sito web totalmente nuovo e basato sulle tecnologie più innovative che consenta una rinnovata esperienza ai clienti”.

Alitalia, rimborso o modifica del volo per i passeggeri

Pertanto coloro che hanno acquistato un volo Alitalia per una data successiva potranno chiedere il rimborso senza alcuna penale, oppure sostituire il biglietto con un altro equivalente gestito dalla compagnia, da effettuarsi entro il 14 ottobre.

Nel dettaglio, come spiegato sul sito della compagnia, è possibile:

Modificare la prenotazione (rebooking o rerouting – ovvero modifica dell’itinerario per raggiungere la destinazione originaria o tornare al punto di origine del viaggio), senza integrazione tariffaria, su volo utile per il passeggero, entro il 14 ottobre 2021 (ultima data di rientro);

(rebooking o rerouting – ovvero modifica dell’itinerario per raggiungere la destinazione originaria o tornare al punto di origine del viaggio), senza integrazione tariffaria, su volo utile per il passeggero, entro il 14 ottobre 2021 (ultima data di rientro); Modificare la destinazione, con eventuale integrazione tariffaria, per viaggiare entro il 14 ottobre 2021 (ultima data di rientro). Non è previsto invece il rimborso di differenze tariffarie.

Alitalia ha assicurato, inoltre, che invierà una comunicazione via email ai clienti che hanno già acquistato voli in partenza dopo il 15 ottobre.

“Una rassicurazione che ci lascia perplessi – afferma Federconsumatori – il primo obbligo dell’azienda dovrebbe essere proprio verso i clienti, che dovrebbero essere avvisati tempestivamente ed in maniera esaustiva, non solo via email, ma anche, laddove possibile, attraverso messaggi sms. Ovviamente verificheremo che questo avvenga tempestivamente, ma soprattutto che i rimborsi siano effettuati correttamente, senza ritardi o mancate risposte da parte dell’azienda”.

Federconsumatori: cosa ne sarà del premio Mille Miglia e dei voucher?

Per l’associazione rimangono, infine, da chiarire alcuni aspetti, tra cui il futuro del premio Mille Miglia e dei voucher.

Sul sito Alitalia, nella sezione in cui si forniscono indicazioni per i rimborsi e la modifica dei voli, è riportato che i passeggeri con biglietto premio Mille Miglia “che vorranno rinunciare al viaggio potranno richiedere il riaccredito delle miglia, il rimborso delle tasse e dei supplementi, cliccando sul link presente nel messaggio di notifica cancellazione”.

“Non si capisce in tal senso cosa ne sarà delle miglia riaccreditate – afferma Federconsumatori. – Il programma sarà ancora valido e le miglia residue si potranno far valere con la nuova compagnia?”

“Cosa ne sarà dei voucher emessi per i voli cancellati a causa covid? – Prosegue l’associazione. – “Anche quelli, se non utilizzati entro il 14 ottobre, auspichiamo siano rimborsati”.

Federconsumatori chiede, dunque, indicazioni precise e propone a ITA di convocare con urgenza un tavolo con le associazioni dei consumatori.