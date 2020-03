Bufale in chat, Protezione Civile smentisce messaggi sui prossimi scenari dell’emergenza coronavirus

«Stiamo ricevendo numerose segnalazioni sulla diffusione di messaggi che prevedono prossimi scenari di evoluzione dell’emergenza #coronavirus a firma del Dipartimento. Smentiamo decisamente queste voci e rinnoviamo l’invito ad informarsi sempre sui canali ufficiali».

È quanto scrive oggi su twitter il Dipartimento della Protezione Civile, costretto a “smentire” le false informazioni sulle misure di contenimento del coronavirus che stanno girando, neanche a dirlo, sulle chat collettive di whatsapp.

⚠ATTENZIONE⚠ Stiamo ricevendo numerose segnalazioni sulla diffusione di messaggi che prevedono prossimi scenari di evoluzione dell’emergenza #coronavirus a firma del Dipartimento. Smentiamo decisamente queste voci e rinnoviamo l’invito ad informarsi sempre sui canali ufficiali pic.twitter.com/FsoTJDlMdB — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) March 10, 2020

La Protezione civile non lo dice espressamente ma con tutta probabilità si riferisce a un messaggio, che sta girando nelle chat, in cui si parla di prossime misure di “biocontenimento”, di checkpoint militari e quant’altro. Una bufala, fra l’altro già smentita ieri da Bufale.net. Il messaggio, come altri di questo tenore, non fa altro che alimentare la psicosi nelle diverse chat di gruppo, dove rimbalzano spesso video e testimonianze a dir poco di dubbia provenienza, di fonte sconosciuta, dall’esito unico: creare il panico e la confusione.