Facebook, blackout causato dalle modifiche alla configurazione dei router

Dopo circa 7 ore di blackout Facebook, Instagram e WhatsApp hanno ripreso a funzionare.

“Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger stanno tornando online ora. Scusate per l’interruzione di oggi. So quanto vi affidate ai nostri servizi per rimanere connessi con le persone a cui tenete”, ha scritto Mark Zuckerberg sul suo profilo Facebook.

I disservizi sono cominciati alle 17:30 circa (ora italiana), accompagnati dalle segnalazioni degli utenti, che si sono riversati su Twitter per commentare l’interruzione dei servizi. In poco tempo, infatti, gli hashtag #whatsappdown, #instagramdown, #facebookdown hanno scalato la classifica dei tweet di tendenza.

“Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità e invieremo un aggiornamento qui il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza!”, è il messaggio apparso sul profilo Twitter di WhatsApp.

Anche i manager di Facebook sono ricorsi a Twitter per scusarsi con gli utenti.

“Sincere scuse a tutti coloro che sono stati colpiti dalle interruzioni dei servizi alimentati da Facebook in questo momento. Stiamo riscontrando problemi di rete e i team stanno lavorando il più velocemente possibile per eseguire il debug e ripristinare il più velocemente possibile”, ha scritto Mike Schroepfer, Chief Technology Officer di Facebook.

