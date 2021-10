Inflazione al rialzo, più 2,9% a ottobre. Consumatori: pesanti ripercussioni sulle famiglie

Inflazione al rialzo a ottobre: più 2,9% secondo le stime Istat con una crescita che non si vedeva dal 2012. I Consumatori stimano ricadute complessive fino a 1000 euro a famiglia e un Natale in bianco

Inflazione in salita, le ripercussioni per le famiglie

L’inflazione a ottobre si muove al rialzo, e anche parecchio. L’aumento su base annua è del 2,9% e si tratta di una salita che non si vedeva dal lontano 2012.

Oggi l’Istat ha diffuso le stime preliminari dell’inflazione a ottobre, che registra un aumento dello 0,6% su base mensile e del 2,9% su base annua. In accelerazione rispetto al +2,5% del mese precedente. A pesare sono ancora i prezzi dei beni energetici. Le associazioni dei Consumatori sono in allarme. Ormai stimano ricadute per quasi un migliaio di euro a famiglia, specialmente per il peso delle voci legate alla casa, alle bollette e ai trasporti.

Inflazione in accelerata a ottobre

«Secondo le stime preliminari, l’inflazione a ottobre accelera per il quarto mese consecutivo, portandosi così da una variazione negativa registrata a dicembre 2020 a una crescita di un’ampiezza che non si registrava da settembre 2012 (quando fu pari a +3,2%) – commenta l’Istat – I Beni energetici continuano a essere protagonisti, contribuendo per quasi due punti percentuali all’inflazione e spiegando buona parte dell’accelerazione rispetto a settembre».

La crescita nel confronto annuale dipende in gran parte dai prezzi dei beni energetici (da +20,2% di settembre a +22,9%) sia a quelli della componente regolamentata (da +34,3% a +37,0%) sia ai prezzi di quella non regolamentata (da +13,3% a +15,0%). Accelerano rispetto al mese di settembre, ma in misura minore, anche i prezzi dei Beni alimentari lavorati (da +1,0% a +1,4%) e quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,0% a +2,4%). La crescita dei prezzi dei beni energetici spiega anche gran parte dell’aumento dell’inflazione su base mensile.

Sale inoltre il carrello della spesa.

Accelerano i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +0,9% a +1,2%) e quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +2,6% a +3,2%).

Rischiano i consumi di Natale

L’inflazione al 2,9% è «un rialzo dei prezzi funesto», commenta il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona.

«Non solo l’impennata dell’inflazione è letale per le famiglie, ma anche per il Paese. Si rischia un Natale in bianco e una gelata sui consumi».

«L’inflazione al 2,9% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita pari a 1051 euro su base annua, 368 solo per Abitazione, acqua ed elettricità, 470 euro per i Trasporti. Per una coppia con 1 figlio, la maggior spesa annua è pari a 969 euro, 369 per l’abitazione, 409 per i trasporti», aggiunge Dona.

Inflazione, la stangata in arrivo per le famiglie

Per il Codacons la stangata complessiva sfiora i 900 euro: sarà di 891 euro l’anno. «Solo per la voce trasporti, che ad ottobre secondo l’Istat cresce del +8,7% sul 2020, una famiglia con due figli si ritrova oggi a spendere 470 euro in più su base annua».

Le ricadute per i cittadini saranno pesanti. E supereranno i 550 euro per le sole voci relative all’energia, al rincaro dei carburanti e del pane. Così Federconsumatori che sottolinea le pesanti conseguenze sui bilanci delle famiglie.

«La situazione si fa ancora più critica per una famiglia di 4 componenti: in questo caso le ricadute raggiungono quota +1.027 euro annui – dice Federconsumatori – Un andamento insostenibile per molte famiglie, soprattutto dal momento che incide in settori fondamentali quali quello, appunto, dei beni energetici e quello alimentare. Continuano a preoccuparci fortemente, infatti, le tensioni sui prezzi specialmente di pane e pasta (e genericamente di tutti i prodotti derivati da farine), sui quali abbiamo chiesto si attivi al più presto un attento monitoraggio per sgombrare il campo da ingiustificabili speculazioni». Per l’associazione, gli aumenti di energia, carburanti e pane determineranno da solo un aumento di spesa di quasi 552 euro l’anno a famiglia.