Kinder Ferrero, nuovi richiami per una serie di prodotti a Bolzano

Continuano i richiami di prodotti Kinder Ferrero che vengono dallo stabilimento di Arlon in Belgio per sospetta contaminazione da salmonella. Il Ministero della Salute ha richiamato una serie di referenze commercializzate da Ferrero Österreich (Austria) e vendute esclusivamente nella provincia autonoma di Bolzano. Nel frattempo, l’aggiornamento al 19 aprile del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) conta un focolaio di 187 casi, di cui 158 confermati e 29 probabili, di Salmonella Typhimurium monofasico.

I prodotti Kinder Ferrero richiamati a Bolzano

I prodotti richiamati commercializzati da Ferrero Österreich (Austria) e venduti solo nella Provincia autonoma di Bolzano sono i seguenti:

Kinder Überrauschung Maxi e Kinder Überrauschung Maxi Mädchen in formato da 100 grammi, con tutti i numeri di lotto e termini minimi di conservazione (Tmc);

Kinder Überrauschung in formato da 1, 3 e 6 pezzi, e Kinder Überrauschung Mädchen, in formato da 1 e 3 pezzi, con tutti i numeri di lotto e Tmc;

Kinder Schoko-Bons, tutti i lotti e i TMC, in formato da 46 g, 125 g, 200 g, 300 g, 350 g, 500 g e 750 g, e Kinder Schoko-Bons White, in formato da 200 g e 300 g, con tutti i numeri di lotto e Tmc;

Kinder Mix, tutti i lotti e i termini minimi di conservazione, in sacchetto da 132 g, pacchetto regalo da 193 g e secchiello da 198 g, e Kinder Maxi Mix, in confezione con peluche da 133 g

I Kinder Mini Eggs, tutti i lotti e i termini minimi di conservazione, formato da 100 g e 182 g, e Kinder Mini Eggs Mix, in formato da 250 g,

I Kinder Happy Moments da 162 gr e 242 gr, tutti i lotti e i TMC, i Kinder Happy Moments da 162 g con i numeri di lotto L326RGF e L347RGF.

I Kinder Schoko-Bons da 133 gr tutti i lotti e date di scadenza dal 28/05/2022 al 19/08/2022.

Focolaio di salmonella, aggiornamento ECDC

Al 19 aprile, nell’Unione europea e nel Regno unito è stato identificato un focolaio di 187 casi confermati e probabili di S. Typhimurium monofasico, dice l’ECDC, per 12 paesi interessati. L’epidemia è caratterizzata da una percentuale insolitamente alta di bambini ricoverati in ospedale, alcuni con sintomi clinici gravi, spiega l’ECDC. Specifici prodotti a base di cioccolato sono stati identificati come probabile via di infezione.

I richiami mirano a prevenire il consumo di prodotti potenzialmente contaminati da Salmonella.

«Ulteriori indagini – prosegue l’ECDC – sono in corso da parte delle autorità della salute pubblica e della sicurezza alimentare nei paesi in cui vengono segnalati casi, per identificare la causa e l’entità della contaminazione e per garantire che i prodotti contaminati non vengano immessi sul mercato». I paesi interessati sono Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norveglia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Un caso, ricorda il Fatto alimentare, è sotto esame in Italia dove sono in corso le indagini.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!