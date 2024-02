L’Istat aggiorna il paniere 2024. Entrano fra gli altri il pasto all you can eat, la lampadina smart, il corso di acquagym, il corso di calcio, calcetto, tennis o padel. Le voci rappresentano i cambiamenti nelle abitudini di spesa

Paniere Istat 2024, entrano il pasto all you can eat e il padel (Foto Pixabay)

Nel paniere Istat 2024 entrano il pasto all you can eat, la lampadina smart, il pavimento laminato e l’apparecchio per la deumidificazione e purificazione dell’aria, inseriti per rappresentare i cambiamenti nelle abitudini di spesa. Entrano, per migliorare la rappresentatività del paniere, il corso di acquagym, il corso di calcio, calcetto, tennis o padel, il corso di formazione artistico-culturale, la piastra per capelli.

Altre voci al solito escono dal paniere e per il 2024 si tratta di e-book reader, dispositivo per il tracking delle funzioni vitali, tagliacapelli elettrico e regolabarba elettrico. Per questi, l’uscita dal paniere è determinata da criteri connessi, o dal calo delle spese sostenute dalle famiglie o alla ridotta rappresentatività, rispetto ad altri prodotti.

Cambiano le abitudini di spesa e cambia il paniere Istat

Oggi l’Istat ha dunque comunicato il nuovo paniere 2024. Ogni anno infatti l’Istituto rivede l’elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo, aggiornando contestualmente le tecniche d’indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell’inflazione.

Nel 2024, spiega l’Istat, la novità più rilevante è di natura metodologica e riguarda l’impiego della banca dati di IVASS per l’assicurazione rc auto.

Nel paniere 2024 usato per il calcolo dell’inflazione NIC (per l’intera collettività) ci sono 1.915 prodotti elementari (erano 1.885 nel 2023), raggruppati in 1.045 prodotti, a loro volta raccolti in 425 aggregati.

“L’aggiornamento dei beni e servizi compresi nel paniere – spiega l’Istat – tiene conto sia delle novità nelle abitudini di spesa delle famiglie sia dell’evoluzione di norme e classificazioni e, in alcuni casi, arricchisce la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati”.

Tra i prodotti più rappresentativi dell’evoluzione dei consumi delle famiglie, che entrano nel paniere 2024, ci sono allora l’apparecchio per deumidificazione e purificazione aria, la lampadina smart e il pasto all you can eat. Tra quelli che rappresentano consumi consolidati entrano la piastra per capelli, il rasoio elettrico, lo scaldaletto elettrico e alcuni corsi ricreativi e sportivi (di tennis o padel, di acquagym, di calcio e calcetto).

Per tenere conto delle dinamiche dei prezzi dei prodotti energetici delle famiglie in transizione dal mercato tutelato al mercato libero, l’Istat ha inoltre adeguato la modalità di calcolo dell’indice dei beni energetici. Le divisioni di spesa che nel 2024 mostrano un peso relativo superiore al 10%, sono nell’ordine prodotti alimentari e bevande analcoliche, trasporti, servizi ricettivi e di ristorazione e abitazione, acqua, elettricità e combustibili.

