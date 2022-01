“Il Registro delle Opposizioni – istituito con il D.P.R. n° 178/2010 e aggiornato con il D.P.R. n° 149/2018 – è un servizio gratuito per l’utente, che permette di opporsi all’utilizzo – per finalità pubblicitarie – dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea”.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, inoltre, la riforma del Registro delle Opposizioni, che ne estenderà l’applicazione anche ai cellulari, permettendo “l’iscrizione al servizio delle utenze mobili e fisse non presenti negli elenchi telefonici pubblici”.

Tutti i cittadini, una volta iscritti negli elenchi del registro, non potranno più essere contattati dall’operatore di telemarketing, “a meno che quest’ultimo non abbia ottenuto specifico consenso all’utilizzo dei dati in un momento successivo alla data di iscrizione oppure nell’ambito di un contratto in essere o cessato da non più di trenta giorni“. (Mise)

