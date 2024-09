Caregiver familiari, verso la legge nazionale. Il questionario online di Cittadinanzattiva

I caregiver si raccontano, perché la loro voce sia ascoltata da chi si occuperà di realizzare una legge nazionale su questa fondamentale figura. Da Cittadinanzattiva arriva un questionario che vuole raccogliere l’esperienza diretta dei caregiver, persone che assistono e si prendono cura di un familiare malato, disabile o non autosufficiente.

In Italia ci sono in questo momento 8,5 milioni di persone che sono caregiver familiari, “un esercito di persone invisibili che sostengono il welfare del nostro Paese – spiega Cittadinanzattiva – Tra di loro, ci sono anche giovani caregiver, con età compresa tra i 15 e i 24 anni, che dedicano tempo, energie e benessere alla loro famiglia”.

Verso la legge sui caregiver

“Essere caregiver familiare non è una scelta, ma un’improvvisa responsabilità che richiede impegno totale – prosegue l’associazione – Finalmente dopo anni di battaglie da parte delle associazioni, anche in Italia, una Legge di carattere nazionale si occuperà dei diritti del caregiver familiare trattandolo in maniera “autonoma”, cioè come destinatario di diritti e tutele individuali”.

A tutti i caregiver si rivolge allora l’indagine con cui anche quest’anno Cittadinanzattiva vuole rilevare le condizioni di coloro che si prendono cura di una persona cara a titolo gratuito e non professionale. È possibile rispondere in forma anonima al questionario, collegandosi qui. I dati raccolti saranno elaborati e presentati in un documento pubblico nelle prossime settimane.

«A gennaio 2024 si è insediato presso il Ministero per le Disabilità il “Tavolo tecnico per l’analisi e la definizione di elementi utili per una legge statale sui caregiver familiari”, istituito dal ministro per le Disabilità e dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e composto da un’ampia compagine di stakeholder, fra cui Cittadinanzattiva – dichiara Isabella Mori, responsabile tutela di Cittadinanzattiva e referente dell’organizzazione nel Tavolo tecnico – Il Tavolo in questi mesi sta lavorando per formulare delle proposte su cui si baserà un prossimo disegno di legge per il riconoscimento del ruolo svolto dal caregiver familiare. In queste settimane si stanno svolgendo delle audizioni informali presso la Commissioni Affari sociali della Camera che in sede referente ha accorpato diversi disegni di Legge sul tema. Finalmente dopo anni di battaglie da parte delle associazioni, anche in Italia, una Legge di carattere nazionale potrebbe occuparsi dei diritti del caregiver familiare trattandolo in maniera “autonoma”, cioè come destinatario di diritti e tutele individuali, rispetto alla persona di cui si prende cura. Riteniamo utile inserire in questo dibattito la voce diretta dei caregiver familiari che saranno i destinatari della Legge, attraverso il racconto che emergerà dal questionario».

