I consumatori e la domanda di connettività, online la survey I-Com

I-Com, Istituto per la competitività, rilancia l’indagine sulla domanda di connettività da parte dei consumatori in Italia. La ricerca, che si può compilare online in pochi minuti (questo il link: https://it.surveymonkey.com/r/S5CZZ9R) sarà poi presentata il prossimo 29 ottobre.

Nell’ambito delle attività di ricerca, I-Com ha infatti deciso di riproporre quest’anno, aggiornata dunque al 2024, un’indagine sulla domanda di connettività da parte dei consumatori in Italia e sulle principali criticità che questi riscontrano nel passaggio a reti fisse e mobili di ultima generazione.

Connettività e consumatori 2023

Secondo un’analoga indagine condotta nell’ottobre 2023, fra coloro che a oggi non dispongono di una connessione di rete fissa (circa il 21%), emerge che più di un consumatore su due afferma di non averne bisogno poiché già servito da una rete mobile in grado di soddisfare appieno le proprie esigenze.

Sempre l’indagine dello scorso anno ha evidenziato che la maggior parte dei consumatori (oltre il 65%) non sarebbe disposto a incrementare la propria spesa per una connessione più performante, come quella che dovrebbe garantire la fibra fino a dentro casa (FTTH) nel fisso e il 5G nel mobile, rispetto a quanto spende attualmente. Circa il 21% sarebbe disposto a pagare fino a 5 euro al mese in più, e solo il 10% spenderebbe fino a 10 euro in più mensilmente. Sempre secondo dati al 2023, circa l’80% degli italiani dispone di una connessione di rete fissa presso la propria abitazione. Tra questi, oltre il 50% ha optato per una connessione in fibra ottica. In particolare, il 25% usufruisce della connessione FTTC (Fiber to the Cabinet), mentre il 27% gode di prestazioni ancora più elevate grazie alla connessione FTTH (Fiber to the Home). Circa un quarto del campione, il 24%, si collega a internet tramite ADSL, mentre il 9% utilizza tecnologie meno diffuse in Italia, come ad esempio la connessione FWA e satellitare.

