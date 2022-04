Come capire se il tuo prodotto Kinder è coinvolto dal richiamo precauzionale? Ferrero aggiorna le informazioni sui Kinder richiamati in Italia e su come controllare i lotti interessati

Come capire se il tuo prodotto Ferrero è coinvolto dal richiamo precauzionale? I prodotti Kinder Ferrero che vengono dallo stabilimento di Arlon, in Belgio, sono al centro di un’ampia campagna di richiami precauzionali arrivati anche in Italia, dove nei giorni scorsi Ferrero ha richiamato le referenze Kinder Sorpresa T6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous” e Kinder Schoko-Bons lì prodotti.

In una nota del 12 aprile, Ferrero Italia aggiorna le indicazioni per capire se il prodotto Ferrero che si ha, e quale, sia coinvolto dal richiamo precauzionale.

Come verificare se i prodotti Kinder dal Belgio sono coinvolti dal richiamo

Verifica come riconoscere i prodotti provenienti dallo stabilimento di Arlon (Belgio) coinvolti nel richiamo, dice la nota pubblicata sul sito della Ferrero Italia. I prodotti soggetti a richiamo sono Kinder Sorpresa x 6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous” e Kinder Schoko-Bons 125g e 46g.

Per controllare se il prodotto è coinvolto bisogna verificare il lotto sulla confezione (sul retro della confezione e nel caso del prodotto Kinder Sorpresa x 6 «Pulcini» sul singolo Ovetto), come indicato nell’immagine riportata dall’azienda a titolo di esempio.

Ogni prodotto riporta il lotto attraverso un codice che inizia per L.

I prodotti da non consumare sono tutti quelli che hanno le diciture evidenziate come in immagine (RZ – LZ – R03 –L03).

«Per Ferrero, la sicurezza alimentare e la qualità sono valori imprescindibili – ribadisce l’azienda – Se individui uno di questi codici, ti preghiamo di non consumare il prodotto e di contattare il Servizio Consumatori compilando il form di contatto presente sul sito https://www.ferrero.it/servizio-consumatori o chiamando il numero verde 800 90 96 90».

I richiami precauzionali dei prodotti Kinder cadono nel periodo pasquale e nella precedente nota, quella dell’8 aprile, l’azienda ha rassicurato che le uova di Pasqua Kinder GranSorpresa sul mercato italiano sono prodotte in Italia ad Alba (CN) e non sono coinvolte dal richiamo.

La valutazione rapida Efsa-ECDC su salmonella e cioccolato

Certo è che la situazione è finita sotto i riflettori dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e dell’ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che il 12 aprile hanno pubblicato una valutazione rapida sul focolaio multinazionale di salmonella.

Secondo le due Autorità (che nella valutazione non fanno il nome della Ferrero) «i prodotti a base di cioccolato prodotti da un’azienda nel suo stabilimento in Belgio sono stati identificati come la fonte di un focolaio di Salmonella in più paesi».

A oggi si contano 150 casi in Europa (nessuno in Italia).

«Dall’8 aprile 2022 – scrivono nella valutazione – sono stati segnalati 150 casi confermati e probabili di Salmonella Typhimurium monofasica in nove paesi dell’UE/SEE (Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia) e nel Regno Unito, mentre il primo si è verificato il 21 dicembre 2021 nel Regno Unito. Le infezioni si sono verificate principalmente tra i bambini di età inferiore ai 10 anni».

Gli esperti dell’EFSA e dell’ECDC hanno anche detto che «sono necessarie ulteriori indagini per individuare la causa alla radice, il tempo e i possibili fattori alla base della contaminazione, compresa la valutazione di un eventuale uso più ampio di materie prime contaminate in altri impianti di trasformazione».

