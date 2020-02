Coronavirus, il Ministero della Salute annuncia accordo con twitter contro le fake news

Il Ministero della Salute annuncia un accordo con twitter per contrastare la diffusione di false informazioni sul coronavirus

Il Ministero della Salute annuncia un accordo con twitter per il contrasto alle fake news sul coronavirus. Il tema della corretta informazione sulla diffusione del virus è uno degli aspetti più sottolineati in questi giorni, a causa della diffusione di notizie incontrollate sui social media e non solo, dell’allarme legato alla circolazione di vere e proprie bufale, degli atti di razzismo contro la comunità cinese.

Le istituzioni sanitarie nazionali e internazionali si stanno muovendo per arginare il fenomeno. E oggi in Italia il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato di aver raggiunto un accordo con twitter che indirizzerà ogni ricerca sul coronavirus al Ministero della Salute.

Nel momento in cui si cerca “coronavirus” su twitter, infatti, compare una schermata che dice: “Informati! Per assicurarti di avere le informazioni ufficiali sul coronavirus consulta il sito del Ministero della Salute” con il link alla pagina dedicata del Ministero e al profilo twitter ufficiale.

Per fermare il #coronavirus vanno anche contrastate le false informazioni. Sono felice dell’accordo appena fatto con @Twitter che da oggi indirizzerà ogni ricerca e hashtag al @MinisteroSalute. Un aiuto in più contro un pericoloso virus… le fake news pic.twitter.com/msNrqTN8uB — Roberto Speranza (@robersperanza) February 4, 2020

Accordo con twitter contro fake news

“Un’attenzione particolare, in questa fase, va riservata alla gestione della corretta comunicazione e al contrasto alle false notizie. Sono felice dell’accordo fatto con Twitter che da oggi indirizzerà ogni ricerca e hashtag al Ministero della Salute. Un aiuto in più contro un pericoloso virus… le fake news”. Così il ministro Speranza ha commentato l’iniziativa messa in campo da oggi con il popolare social network.

Il Ministero della Salute, annuncia una nota, sta dialogando anche con Google che ha adottato, a livello globale, una iniziativa analoga con WHO.