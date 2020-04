Fitness in casa, gli accessori online costano il 70% in più di prima

Allenarsi in casa durante la pandemia va bene. Ma se si devono comprare ex novo gli accessori per il fitness in casa i costi online sono adesso proibitivi. Rincari di oltre il 70%. Per un semplice tappetino si paga il 163% in più

Allenarsi in casa durante la pandemia: lo consigliano tutti. Il fitness in casa come antidoto al divano, alla sedentarietà e anche alla tentazione di lasciarsi andare fisicamente e psicologicamente. Per i cittadini che si stanno attrezzando, che magari non hanno strumenti in casa e che cercano online qualche accessorio per allenarsi, c’è un’amara sorpresa: aumentano i costi sul web degli accessori per il fitness, con rincari stimati in media del 72% rispetto a “prima”. Cioè al costo medio che cyclette, tapis roulant, ma anche semplici tappetini e corde avevano prima dell’emergenza da Covid-19.

Fitness in casa, rincari online su tutti gli accessori

A dirlo è Federconsumatori che ha fatto un’indagine online mettendo a confronto il costo abituale e il nuovo prezzo di aprile 2020 di diversi attrezzi per il fitness. Tutti segnano prezzi al rialzo, con punte del 163% per un semplice tappetino: prima costava 8,90 euro, ora è disponibile alla bella cifra di oltre 23 euro. Anche la corda non scherza e passa da circa 10 euro a quasi 20.

Se poi si punta più in alto e si vuole cogliere l’occasione (si fa per dire) della lunga permanenza in casa per comprarsi una bella cyclette, bisogna prepararsi a sborsare 239 euro per comprarla online, quando prima (sempre sul web) si trovava a circa 129 euro. Il rincaro è dell’85%.

Accessori per il fitness, i prezzi prima e dopo

C’è poi un altro fattore da tenere in considerazione. Gli attrezzi più richiesti sono anche introvabili.

A fare il monitoraggio è l’Osservatorio nazionale Federconsumatori che ha confrontati i costi, escluse spese di spedizione, dei prodotti per il fitness venduti online prima dell’emergenza Covid-19 e i prezzi applicati oggi. A meno che non si attenda fino a giugno per la consegna del prodotto, hanno segnalato diversi cittadini, gli accessori per il fitness che si possono ricevere in tempi rapidi hanno subito forti rincari online.

«Vi è un altro elemento, che sicuramente penalizza gli amanti dello sport: i prodotti più economici – spiega Federconsumatori – sono quasi subito esauriti, lasciando posto a quelli più costosi, specialmente in riferimento alle attrezzature più impegnative dal punto di vista economico, in primis le cyclettes».

Il confronto dei prezzi è impietoso.

«La differenza – dice Federconsumatori – rivela aumenti del tutto spropositati: a fronte di un rincaro medio del +72% si riscontrano picchi del +163% per un tappetino (il cui costo passa da 8,90 euro a 23,90 Euro), del +119% per 4 elastici da allenamento e del +136% per un kettlebell da 8 kg».

Federconsumatori: segnaleremo all’Antitrust

L’associazione parla di politiche di prezzo spregiudicate da parte dei venditori. «Esistono negozi e catene sportive che effettuano vendite online, ma in questo caso la disponibilità di slot per la consegna è molto limitata», aggiunge.

«Segnaleremo all’Antitrust tali condotte, così come ai responsabili dei portali interessati, che torniamo a ribadire dovrebbero adottare regole più stringenti contro i fenomeni speculativi».

Nel frattempo cosa devono fare i cittadini? Vale sempre la regola di confrontare i prezzi fra diversi portali e negozi online e di comprare solo su quelli che rispettano i requisiti di sicurezza, di verificare l’esistenza di un certificato di sicurezza (indirizzo https e lucchetto nella barra degli indirizzi) per la pagina in cui avvengono le transazioni finanziarie.

Altro fattore importante: fare attenzione ai costi di spedizione, perché capita anche di trovare prodotti a prezzi molto convenienti ma con costi di spedizione davvero proibitivi.