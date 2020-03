Covid-19, Aifa segnala carenza di farmaci

Carenza di farmaci negli ospedali a causa dell’emergenza coronavirus. È quanto segnala oggi l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, in una nota pubblicata sul suo sito.

«L’improvviso incremento della domanda per i farmaci utilizzati nelle terapie ospedaliere dei pazienti ricoverati a causa dell’epidemia ha generato delle carenze per le quali, oltre a rilasciare le usuali autorizzazioni all’importazione, AIFA sta definendo in collaborazione con le aziende – mediante il supporto costante di Assogenerici e Farmindustria – soluzioni eccezionali ed emergenziali».