L’obesità non è solo questione di peso. Oggi il World Obesity Day

L’obesità non è solo questione di peso. Si stima che ormai 800 milioni di persone in tutto il mondo vivano in condizione di obesità. Ma affrontare tutto questo è una “responsabilità globale”. Nessuno va lasciato solo.

Every body Needs Everybody, ogni corpo ha bisogno di tutti, è lo slogan della Giornata mondiale dell’obesità (World Obesity Day) che ricorre oggi.

L’epidemia dell’obesità è ormai trasversale. I costi sono immensi non solo in termini di conseguenze sanitarie, ma anche economiche e sociali – basti pensare allo stigma che pesa sulle persone con problemi di peso.

Le conseguenze mediche dell’obesità avranno un costo di oltre mille miliardi di dollari da qui al 2025. Le persone obese hanno il doppio delle probabilità di essere ricoverate in ospedale se risultano positive al COVID-19. Si prevede che l’obesità infantile aumenterà del 60% nei prossimi dieci anni, raggiungendo la quota monstre di 250 milioni di bambini obesi al 2030.

Queste pochi dati mettono in evidenza quanto dunque sia importante la questione. Negli ultimi 40 anni, del resto, in molti paesi c’è stato un aumento della prevalenza del sovrappeso e dell’obesità, sia nei bambini che negli adulti.

Secondo recenti dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità, il numero di persone obese nel mondo è triplicato a partire dal 1975. Nel 2016, oltre 1,9 miliardi di adulti (età ≤18 anni) erano in sovrappeso e di questi, oltre 650 milioni erano obesi.

Per quanto riguarda i più giovani, nel 2019 erano 38 milioni i bambini di età inferiore ai 5 anni in eccesso ponderale e nel 2016 oltre 340 milioni di bambini e adolescenti di età compresa tra 5 e 19 anni erano in sovrappeso o obesi.

Sempre dai dati dell’OMS arriva anche un dato positivo, forse poco valorizzato: l’obesità si può prevenire.

Over 800 million people around the world are affected by obesity, and it’s clear now that govts must act now to halt the #obesity pandemic.

Governments must adopt an integrated, equitable, comprehensive and person-centred approach to addressing obesity. #WorldObesityDay ⭕️ pic.twitter.com/aQqbCOnr6l

— World Obesity (@WorldObesity) March 4, 2021