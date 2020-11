Perché non c’è più bisogno della ricetta per EllaOne?

Quando si ha un rapporto sessuale non protetto o il contraccettivo non ha funzionato correttamente, la paura di una gravidanza si fa sempre più forte, in particolare quando non è desiderata in quel preciso momento della vita.

In questi casi è possibile utilizzare la contraccezione d’emergenza, ovvero una pillola da utilizzare il prima possibile dopo un rapporto sessuale non protetto. Denominata anche pillola del giorno dopo, il contraccettivo d’emergenza permette di ridurre notevolmente le possibilità di rimanere incinta.

Fino a pochi mesi fa, la pillola del giorno dopo era un argomento molto spinoso per molti farmacisti e medici, in particolare quando era una minorenne a richiederla. Dal mese di ottobre, invece, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha stabilito che la pillola del giorno dopo può essere richiesta anche dalle minorenni e non è necessario avere la ricetta del medico curante.

Pillola del giorno dopo EllaOne senza ricetta

Arriva il via libera anche per le minorenni, per ottenere la pillola del giorno dopo senza ricetta, uno strumento ritenuto efficace ed etico. Si tratta di una svolta per la tutela delle giovani ragazze, perché consente di evitare delle situazioni critiche.

Le minorenni, dal mese di ottobre, possono acquistare la pillola EllaOne come contraccezione di emergenza, fino a cinque giorni dopo il rapporto sessuale non protetto e non hanno l’obbligo di presentare una prescrizione medica, come definito con la Determinata n. 988 dell’8 ottobre 2020 dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).

Questa pillola è efficace sin dalle prime 24 ore e può essere utilizzata dopo un rapporto non protetto, quando il contraccettivo non ha funzionato oppure quando si ha avuto un rapporto sessuale durante il ciclo. La pillola contraccettiva EllaOne si può trovare in farmacia e in parafarmacia.

In cosa consiste la pillola del giorno dopo

EllaOne è un contraccettivo d’emergenza che può essere utilizzato entro i primi 5 giorni dal rapporto sessuale non protetto o quando il contraccettivo non ha funzionato regolarmente. Si tratta di una pillola che viene tollerata dal corpo ed è autorizzata dal Ministero della Salute.

Ogni pillola contiene 30 mg di ulipristal acetato, si tratta di una pillola da utilizzare occasionalmente e non può sostituire la contraccezione regolare. Può essere utilizzata entro 5 giorni dal rapporto, perché gli spermatozoi vivono per 5 giorni all’interno dei genitali femminili e la pillola EllaOne inibisce o ritarda l’ovulazione per 5 giorni e rende inefficaci gli spermatozoi.

Non si tratta di una pillola abortiva, ciò significa che non agisce in caso di una gravidanza già in atto.

Come capire se la pillola ha svolto la sua funzione

Per capire se la pillola del giorno dopo abbia agito nel modo corretto, è necessario attendere la mestruazione successiva all’assunzione. Nel caso in cui il ritardo delle mestruazioni superi i 7 giorni è consigliato effettuare un test di gravidanza.

La contraccezione d’emergenza non funziona se, dopo la sua assunzione, si hanno ulteriori rapporti non protetti. Per eventuali e rari effetti collaterali è consigliato richiedere un consulto del medico curante.