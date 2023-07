Blocco posta elettronica, Antitrust avvia istruttoria su Italiaonline

L’Antitrust avvia un’istruttoria su Italiaonline per il blocco dei servizi di posta elettronica. L’Autorità Antitrust ha pubblicato nel bollettino diffuso oggi l’avviso dell’avvio del procedimento istruttorio verso Italiaonline.

Spiega l’Autorità: “A far data dalla tarda sera del 13 giugno 2023, i servizi di posta elettronica erogati da IOL e i servizi collegati divenivano inaccessibili per i suoi utenti a causa di un intervento di manutenzione evolutiva e tali rimanevano in maniera pressappoco ininterrotta fino al 17 giugno 2023, seppure la piena risoluzione del disservizio avveniva solo nella mattina del 19 giugno 2023. Le condotte assunte da IOL nella concreta gestione del disservizio sotto i profili dell’informazione e dell’assistenza data agli utenti sembrerebbero integrare una pratica commerciale scorretta in violazione dell’articolo 20 del Codice del consumo”.