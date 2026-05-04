Energia, ARERA: al lavoro su nuove misure per chi riceve i bonus sociali

ARERA ha avviato un procedimento finalizzato all’introduzione di nuove misure per rafforzare le tutele per le famiglie che percepiscono i bonus sociali e per estendere le forme di protezione, già esistenti per l’energia, anche ai settori ambientali.

Energia, le nuove misure per le famiglie in difficoltà

“Il procedimento, che si concluderà entro il 31 dicembre 2026 – si legge in una nota ARERA – rappresenta una risposta alle crescenti difficoltà economiche dei nuclei familiari più disagiati, dovute all’attuale contesto di tensione geopolitica e alle conseguenti ricadute sui prezzi finali”.

Con successivi provvedimenti, saranno esaminate soluzioni finalizzate ad aumentare la consapevolezza delle scelte contrattuali dei clienti, a contenere gli oneri in caso di ritardo nei pagamenti, contribuendo anche a limitare la morosità, a semplificare l’erogazione dei bonus e a implementare meccanismi di enforcement sugli operatori inadempienti.

Contestualmente, ARERA vuole estendere le tutele ai settori ambientali (idrico e rifiuti).

Saranno inoltre valutate misure specifiche di protezione per i clienti che utilizzano apparecchiature salvavita alimentate a energia elettrica, al fine di favorire la continuità della fornitura e limitare le interruzioni del servizio.

Per massimizzare l’efficacia delle misure di tutela e minimizzare gli oneri sugli operatori – conclude l’ARERA – il procedimento prevede il coinvolgimento di tutti gli stakeholder attraverso documenti di consultazione e tavoli tecnici con associazioni dei consumatori, venditori, gestori, e altre parti interessate, che potranno anche contribuire con osservazioni e proposte in occasione della pubblicazione dei documenti di consultazione.