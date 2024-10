Expo Consumatori, conto alla rovescia per la kermesse dedicata alla crescita felice

Expo Consumatori, conto alla rovescia per la kermesse su “Stili di vita… per una crescita felice”

È conto alla rovescia per “Expo Consumatori”, grande kermesse nazionale dedicata al mondo dei consumatori, che quest’anno sbarca ad Ancona, con la Mole Vanvitelliana che ospiterà la tre giorni di incontri, dibattiti e dimostrazioni. Dal 6 all’8 novembre ci saranno eventi dedicati a sport, ambiente, salute e benessere. L’evento organizzato da Assoutenti in collaborazione con enti e istituzioni locali quest’anno si svolgerà infatti sul tema “Stili di vita… per una crescita felice!” e sarà dedicato ai temi dello sport, dell’ambiente, della salute e del benessere per uno stile di vita sostenibile.

Expo Consumatori, le iniziative 2024

La manifestazione è giunta alla settima edizione, dopo l’esordio nel 2018 nella prima edizione che si è svolta all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Expo Consumatori è una manifestazione-evento che nasce per offrire un momento di confronto pubblico sulle tematiche consumeristiche e sul futuro del ruolo del consumatore nella società.

La 7° edizione del 2024 sarà l’occasione per dare spazio ai temi consumeristici e di attualità attraverso la lente di ingrandimento focalizzata sulla tutela della Salute. Fra gli eventi top di quest’anno, da segnalare la “prima giornata nazionale delle ricette dei centenari”, i campionati sul riuso del cibo attraverso l’iniziativa Chef Save The Food: lotta allo spreco alimentare, la giornata dedicata a sport e inclusione, Diversamente Artisti con mostra e performance di artisti con disabilità.

Tra le tante iniziative che si susseguiranno durante “Expo Consumatori 2024”, spiega la nota di lancio dell’evento, la gara a premi di raccolta di rifiuti “Rifiuthlon”, durante la quale studenti e cittadini su sfideranno a squadre raccogliendo rifiuti lungo un percorso prestabilito, separandoli correttamente per favorire il riciclo: un’attività divertente e educativa per promuovere benessere fisico e sensibilità ambientale. Ci sarà poi la presentazione del progetto “Pelikan” a cura di Garbage: un battello ecologico che dimostrerà come è possibile ripulire i mari da plastica e rifiuti gettati in acqua.

Chef e studenti degli Istituti alberghieri, invece, prepareranno per gli ospiti di Expo un piatto tipico ‘centenario’ delle Marche per promuovere il cibo come ‘elisir di lunga vita’, e ci sarà una dimostrazione culinaria contro lo spreco alimentare. A Expo Consumatori, inoltre, si confronteranno in una serie di tavole rotonde Istituzioni, autorità, aziende, politici che affronteranno temi di particolare interesse per i cittadini, come mercato dell’energia, banche, assicurazioni, mobilità, sostenibilità, ambiente. Tra i partecipanti Comune di Ancona, Regione Marche, Commissioni parlamentari di Camera e Senato, Trenitalia, Federfarma, Confindustria, Eni e molti altri.

Numerosi infine gli stand presenti, da quelli di Protezione Civile, Guardia Costiera, Marina Militare e Carabinieri, che dimostreranno come si preparano per affrontare emergenze e proteggere l’ambiente, alla presenza degli stand della Croce Rossa Italiana che terrà dimostrazioni pratiche con istruttori esperti che illustreranno le manovre salvavita con l’uso di manichini e come prevenire e affrontare le malattie sessualmente trasmissibili, con materiali informativi dedicati, inclusi gadget come parte della campagna “Love Red”. Infine, in anteprima esclusiva il 6 e 7 novembre si terrà la proiezione del film “Amleto è mio fratello” per la regia di Francesco Giuffré, con la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini e Nino Frassica.

