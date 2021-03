Minori disabili in pandemia, le richieste della Garante per l’Infanzia

Rafforzare i servizi di neuropsichiatria, realizzare parchi giochi inclusivi, rimediare all’esclusione causata dalla didattica a distanza. Sono le richieste che l’Autorità garante dell’Infanzia (Agia) ha presentato al Governo per i minori disabili in pandemia.

L’impatto dell’emergenza sanitaria, del confinamento e della pandemia tutta sui bambini che hanno una disabilità è stato infatti immenso. A partire dalle relazioni sociali interrotte per arrivare alla dad che ha escluso, dice l’Istat, il 23% degli studenti con una disabilità.

«La pandemia ha avuto un impatto pesante sul benessere psichico dei minorenni e tra questi, in particolare, quelli con disabilità. Per questo è necessario che l’Italia inserisca nel Recovery Plan misure di rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria per bambini e ragazzi. Sempre nel Recovery Plan dovrebbero trovare posto anche gli stanziamenti per realizzare in maniera omogenea nella penisola spazi per il gioco e lo sport inclusivi per minorenni con disabilità, realizzando tra l’altro una proposta già formulata dall’Autorità garante».