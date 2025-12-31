Saldi invernali, tanti sconti e un po’ di confusione per i consumatori

I saldi invernali inizieranno il 3 gennaio in quasi tutte le regioni. Ma per il consumatore orientarsi fra prezzi e sconti è sempre più difficile perché per molti gli sconti sono iniziati con anticipo, tra pre-saldi, offerte riservate e promozioni online

I saldi hanno perso appeal? Nel conto alla rovescia che porta ai saldi invernali 2026 ci sono più sconti ma anche più confusione per i consumatori, alle prese con una stagione di promozione che si allunga ormai dal Black Friday di fine novembre fino alle promozioni e ai pre-saldi del periodo festivo. La data di inizio dei saldi invernali è fissata per sabato 3 gennaio 2026 nella maggior parte delle regioni, ad eccezione della Valle d’Aosta, dove i saldi cominceranno il 2 gennaio, e dell’Alto Adige, dove inizieranno giovedì 8 gennaio (Qui il calendario completo).

Prezzi, sconti e confusione

Anche quest’anno per molti consumatori gli sconti sono iniziati con anticipo, fra pre-saldi, offerte riservate, vendite “private” e promozioni online, ricorda Assoutenti, e questo rende difficile orientarsi fra prezzi reali e sconti effettivi. Secondo Confesercenti quasi due milioni di consumatori hanno già acquistato in offerta durante i “pre-saldi” iniziati subito dopo Natale.

Il trend, spiega Assoutenti, “conferma come il periodo promozionale si sia ormai esteso per diversi mesi, dal Black Friday fino a gennaio, con il rischio di svuotare il significato stesso dei saldi di fine stagione”.

I saldi insomma sono sempre più diluiti e c’è poca chiarezza sui prezzi. Si fa fatica a capire se lo sconto sia davvero conveniente. “A questo – afferma Assoutenti – si aggiungono pratiche poco trasparenti: alcuni negozi dichiarano di non aderire ai saldi ma applicano sconti solo su richiesta, rendendo il prezzo finale poco chiaro e non immediatamente confrontabile. Una modalità che, pur non sempre illegittima, va in direzione opposta rispetto allo spirito delle norme sulla riduzione dei prezzi, nate per garantire chiarezza, verificabilità e parità di trattamento tra i cittadini”.

Regole da ricordare

Dal 2023 si applica anche in Italia la direttiva Omnibus. Questa stabilisce che ogni riduzione di prezzo debba essere calcolata sul prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti, impedendo così l’uso di rialzi artificiali immediatamente prima dei saldi per rendere lo sconto solo apparente. Lo sconto deve essere reale e confrontabile. In base alla normativa:

ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente, cioè il più basso applicato negli ultimi 30 giorni;

devono essere sempre esposti prezzo iniziale, prezzo scontato e percentuale di ribasso;

; le informazioni devono essere chiare, corrette e non ingannevoli, sia nei negozi fisici sia online.

Assoutenti segnala però che, nonostante l’entrata in vigore della direttiva, alcune criticità rimangono: “Alcuni consumatori ci segnalano esercizi commerciali che dichiarano di non aderire ai saldi ma poi applicano sconti solo su richiesta o promozioni poco leggibili, che rischiano di vanificare lo spirito della norma”.

Saldi consapevoli

Valgono dunque sempre una serie di consigli per acquisti consapevoli, che Assoutenti ricorda in un vademecum.

Prezzi e sconti:

tutti i prodotti in saldo devono riportare il prezzo praticato negli ultimi 30 giorni, il prezzo scontato e la percentuale di ribasso. Attenzione ai cartellini poco chiari.

Cambio dei prodotti:

il cambio di un prodotto privo di difetti non è obbligatorio ed è rimesso alla discrezionalità del negoziante. È sempre consigliabile informarsi prima e conservare lo scontrino.

Garanzia:

la garanzia vale anche sui prodotti acquistati in saldo. In caso di difetti, il consumatore ha diritto alla tutela prevista dalla legge.

Informazioni trasparenti:

i prodotti in saldo devono essere distinti da quelli a prezzo pieno. Se vengono venduti articoli di stagioni precedenti, ciò deve essere chiaramente indicato.

Pagamenti:

le carte di credito e di debito devono essere accettate anche durante i saldi, alle stesse condizioni del prezzo pieno.

Programmare gli acquisti, confrontare i prezzi e diffidare di sconti troppo alti, informali o di occasioni troppo belle per essere vere è sempre una buona bussola per orientarsi negli acquisti in occasione dei saldi, e non solo.