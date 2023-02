Antitrust: introdotta una piattaforma per il whistleblowing

L’Antitrust italiano lancia una propria piattaforma di whistleblowing dedicata alle violazioni della concorrenza. Attraverso la piattaforma i segnalanti potranno inviare informazioni su una condotta anticoncorrenziali rimanendo anonimi. Il messaggio è anonimo e criptato.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, seguendo le best practice della Commissione Europea e di numerose Autorità nazionali di concorrenza, ha introdotto una propria piattaforma di Whistleblowing sul sito https://www.agcm.it/servizi/whistleblowing.

«Da ora in poi – spiega l’Antitrust in una nota – le persone in possesso di informazioni riservate su violazioni della concorrenza potranno interfacciarsi con gli uffici istruttori senza dover rivelare la propria identità. La piattaforma, attraverso un sistema criptato, garantisce al segnalante che voglia rimanere anonimo la possibilità di instaurare un filo diretto con l’Autorità inviando informazioni in merito a una condotta anticoncorrenziale, alle circostanze che l’hanno prodotta e alle persone coinvolte. Ad esempio si potranno segnalare notizie di accordi segreti sui prezzi dei prodotti, sulla ripartizione dei mercati, sui boicottaggi di concorrenti».