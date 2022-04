Fra i provvedimenti del Governo c’è la possibilità di rateizzare le bollette per il primo trimestre 2022 per i cittadini consumatori

Come fare per rateizzare le proprie bollette di luce e gas

Il 2022 sarà per molte famiglie un anno molto difficile, le nostre utenze domestiche sono state infatti le protagoniste di aumenti mai visti prima fino ad ora. Per venire incontro a tutti coloro che non erano preparati a questi cambiamenti e hanno necessità di essere aiutati a provvedere al pagamento delle loro bollette, il Governo ha recentemente messo in atto una serie di misure apposite. Fra queste, una in particolare riguarda la rateizzazione delle bollette per il primo trimestre 2022 per i cittadini consumatori. Vediamo dunque meglio in questo articolo il perché di questi aumenti e com’è possibile ad oggi rateizzare le utenze per far fronte ai propri consumi.

Perché è aumentato il costo delle nostre utenze

I motivi dietro agli aumenti delle nostre fatture di luce e gas sono molteplici, ci sono stati una serie di fattori che si sono incatenati, venendo così a determinare aumenti mai visti prima finora. Partiamo col principale, ovvero l’aumento dei costi delle materie prime. La crescita veloce e costante del prezzo del gas e dei costi di produzione dell’elettricità sono infatti i motivi principali che hanno influito su questa situazione. Altri motivi sono da ricercare nell’aumento del prezzo della CO2 e nella grande domanda di gas naturale.

Nell’ultimo trimestre del 2021 i rigidi mesi invernali hanno registrato delle temperature al di sotto delle medie stagionali e questo ha spinto molte famiglie ad accendere i riscaldamenti in casa prima del solito. Questi insieme ad altri piccoli aggiustamenti hanno determinato la situazione attuale e il fatto che diversi consumatori si ritrovino confusi e in cerca di risposte ai propri dubbi. Ciò che noi utenti possiamo fare a questo punto è sfruttare il più possibile le soluzioni che il web ci mette a disposizione, come gli odierni comparatori di luce e gas, che ci aiutano a trovare le offerte migliori disponibili sul mercato in tempo reale. Ad esempio, è possibile risparmiare su offerte luce e gas grazie a ComparaSemplice, un potente strumento web che consente agli utenti di mettere a confronto tutte le offerte disponibili per la luce e il gas e scegliere comodamente da casa ciò che più fa per noi. Altra cosa da fare poi sarà utilizzare gli strumenti che il Governo ci mette a disposizione, come la possibilità di rateizzare le nostre utenze.

Come si potrà rateizzare la propria bolletta

Alle famiglie interessate è offerta la possibilità di rateizzare le proprie bollette senza il pagamento di alcun interesse, il Governo infatti ha stanziato un fondo con 1 miliardo di euro che permetterà agli italiani di poter pagare le utenze in 10 rate, ciò riguarderà tutte le fatture del 2022 emesse fino al 30 aprile nei confronti della clientela domestica. In particolare, si potrà sostenere una prima rata pari alla metà del costo della fattura in bolletta che la famiglia vorrà rateizzare e la seconda metà invece potrà essere pagata a scelta con due tipologie di rate differenti:

rate da almeno 50 euro

fino a un massimo di 10 rate

Nel caso in cui l’importo della vostra bolletta dovesse essere minore di 50 euro, allora si potranno pagare le fatture utilizzando meno rate, nello specifico queste non dovranno essere inferiori a due, ciò per fare in modo che l’importo di ogni singola rata sia superiore o almeno pari a 50 euro.

Chi potrà usufruire della rateizzazione delle utenze di gas e luce

Potranno fare domanda tutti i clienti che risultino morosi, vale a dire quelli che hanno fatto scadere il termine per il pagamento delle fatture. Non sarà infatti possibile accordarsi prima della scadenza delle bollette, l’offerta di rateizzazione arriverà direttamente con il sollecito di pagamento o con la messa in mora del cliente e spetterà al fornitore precisare nella comunicazione termini e modalità di pagamento di quanto dovuto. Ricordiamo infine che la possibilità di rateizzare gli importi è prevista solo per le fatture non pagate emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022. Attualmente, per venire incontro alle difficoltà degli italiani, il Governo ha deciso di estendere questa soluzione anche alle imprese con un pacchetto di misure previste dal decreto legge 21/2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 marzo.

