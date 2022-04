Safety Gate 2021, i prodotti più pericolosi sono automobili e giocattoli

Nel 2021 veicoli a motore e giocattoli sono in cima alla lista dei prodotti pericolosi segnalati nel Safety Gate, il sistema di allarme rapido dell’Unione europea per i prodotti non alimentari pericolosi per i consumatori. Al primo posto, per la prima volta, ci sono le automobili che nel 2021 figurano in cima all’elenco dei prodotti notificati, seguite dai giocattoli. Inoltre, nel contesto della pandemia di COVID-19, i dispositivi di protezione quali le mascherine rappresentano ancora una parte considerevole dei prodotti notificati, spesso segnalando rischi per la salute (perché non adeguatamente protettive, ad esempio).

The Safety Gate has once again proved to be a vital tool to keep consumers safe from dangerous products.

Most common categories of unsafe products reported in 2021:

🚗 motor vehicles

🧸 toys

🔌 electrical appliances and equipment

Read more ➡️ https://t.co/diRwrm3W0t

