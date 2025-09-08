Assicurazioni, Ivass ordina oscuramento di quattro siti abusivi

L’Ivass ordina l’oscuramento di quattro siti internet abusivi. La nuova azione dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni nel contrasto all’abusivismo assicurativo fa salire a 275 il numero dei siti abusivi oggetto di ordine di cessazione da quando l’Ivass esercita il potere di oscuramento, dal novembre 2023.

L’Istituto ha ordinato la cessazione dell’attività di intermediazione assicurativa esercitata tramite i seguenti siti web che offrono abusivamente servizi assicurativi:

www.moretti-assicurazioni.com e moretti-assicurazioni.com

e ramundoassicurazioni.it

preventivi.ramundoassicurazioni.it

rc.antoniomangione.it

Le attività di oscuramento da parte dei provider che operano sul territorio italiano sono in corso. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni. Gli ordini di cessazione dell’attività abusiva tramite i 4 siti sono pubblicati nella sezione “Difendiamoci dalle truffe” del sito dell’Ivass.

Consumatori, cautela

L’Istituto rinnova ai consumatori la raccomandazione di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via Internet, telefono o messaggistica veloce (ad esempio, WhatsApp), soprattutto se relative a polizze r.c. auto di durata temporanea.

In particolare, consiglia di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito Ivass le liste dei siti degli intermediari assicurativi regolarmente iscritti al RUI e dei siti delle imprese di assicurazione vigilate dall’Ivass . I consumatori possono chiedere chiarimenti e informazioni al Contact Center Consumatori al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì h. 8.30 – 14.30.