Fwu Life: 31 gennaio 2028 termine ultimo per invio delle dichiarazioni di credito

L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo ha pubblicato due nuove comunicazioni per aggiornare sulla situazione della compagnia Fwu Life Insurance. “I titolari di polizze dovranno presentare al liquidatore una dichiarazione di credito entro e non oltre il 31 gennaio 2028”

Arrivano due nuove comunicazioni dell’Autorità di vigilanza del Lussemburgo sul caso della compagnia Fwu Life Insurance in liquidazione. Nelle scorse ore il Commissariat aux Assurances, ha infatti pubblicato due nuove note per aggiornare sulla situazione della Fwu Life. In una di queste si legge che “il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni di credito al liquidatore è fissato al 31 gennaio 2028; in caso contrario, i creditori saranno esclusi dall’esercizio dei loro diritti. Le dichiarazioni di credito saranno verificate dal liquidatore”.

Le due note sono state diffuse il 5 febbraio e delineano i passi successivi che interesseranno la compagnia e gli assicurati suoi creditori. Nei giorni scorsi, in Italia, c’è stato l’incontro fra Ivass e associazioni di consumatori del CNCU per aggiornare sulla nuova crisi che investe il mercato delle polizze assicurative. In Italia sono coinvolti, secondo le stime diffuse anche dalle associazioni dei consumatori, circa 110 mila risparmiatori che hanno investito oltre 300 milioni di euro.

Il percorso prospettato per i risparmiatori non sarà veloce. Entro 6 mesi dalla liquidazione il liquidatore manderà a tutti i creditori conosciuti o identificabili dai libri sociali una nota con indicazione del credito precompilata. La procedura di accertamento del passivo durerà 3 anni. Sarà importante verificare tutti i dati compreso l’ammontare del credito. L’Ivass ha raccomandato di monitorare la situazione e inviare un indirizzo aggiornato al liquidatore. Altro punto sottolineato dall’Ivass: nessun assicurato deve più pagare premi alle prossime scadenze.

Fra le associazioni mobilitate c’è Confconsumatori che ha riportato il contenuto delle due recenti note diffuse dall’Autorità del Lussemburgo. L’associazione fornirà presto ulteriori indicazioni ai risparmiatori.

“Primi chiarimenti a seguito della liquidazione di FWU Life Insurance Lux S.A.”

“Con sentenza del 31 gennaio 2025, il Tribunale Distrettuale di Lussemburgo ha dichiarato la Fwu Life Insurance Lux S.A. in liquidazione. Con la stessa sentenza, è stato nominato liquidatore Maître Yann Baden, il quale sarà responsabile dell’organizzazione della liquidazione. La liquidazione non comporta la perdita totale dei risparmi per i titolari di polizze (o, se applicabile, per i loro beneficiari).

Entro sei mesi dalla sentenza, il liquidatore invierà a tutti i titolari di polizze (o, se applicabile, ai loro beneficiari) una dichiarazione di credito precompilata. Tutti i dettagli pratici saranno specificati in questa comunicazione. I titolari di polizze dovranno presentare al liquidatore una dichiarazione di credito entro e non oltre il 31 gennaio 2028, senza che ciò escluda la possibilità che i primi rimborsi avvengano prima di tale data. Il valore degli attivi vincolati sarà assegnato in via privilegiata ai risparmi dei titolari di polizze, in modo equo.”

La seconda nota presenta “Estratti della sentenza del tribunale relativa alla liquidazione di FWU Life Insurance Lux S.A”. Fra i diversi passaggi, si legge: “Entro sei mesi dall’ordinanza del Tribunale, il liquidatore invierà a tutti i creditori noti o identificabili dai registri della società una comunicazione ai sensi dell’articolo 252 della legge modificata del 7 dicembre 2015, unitamente a una dichiarazione di credito precompilata. Le dichiarazioni di credito dovranno essere presentate al liquidatore in conformità con l’articolo 252, paragrafi (4), (5) e (6) della medesima legge. Il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni di credito al liquidatore è fissato al 31 gennaio 2028; in caso contrario, i creditori saranno esclusi dall’esercizio dei loro diritti. Le dichiarazioni di credito saranno verificate dal liquidatore”.

