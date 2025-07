FWU Life, gli ultimi aggiornamenti sulla liquidazione della compagnia assicurativa

Online gli ultimi aggiornamenti sulla liquidazione della compagnia assicurativa FWU Life. A settembre sarà online il portale clienti per centralizzare tutte le richieste. Ma ci saranno ritardi e ci vorrà tempo per i rimborsi

Ad oggi il team di liquidazione della compagnia FWU Life Insurance Lux S.A. è riuscito a rispondere a circa 50 mila richieste da parte dei clienti. Ed è in fase di sviluppo “un portale clienti sicuro con l’obiettivo di centralizzare digitalmente tutte le richieste e comunicazioni”. Il portale “mira a offrire un canale diretto e sicuro tra la liquidazione di FLL e i suoi contraenti/beneficiari, semplificando la gestione delle richieste, migliorandone la tracciabilità e garantendo interazioni più rapide e trasparenti. Il lancio della piattaforma è previsto per settembre 2025”.

Detto questo, però, ci saranno ritardi nell’invio dei moduli e nella gestione delle pratiche di diversi creditori. Sono gli ultimi aggiornamenti sul caso della FWU Life, la compagnia assicurativa lussemburghese messa in liquidazione all’inizio dell’anno. È l’ultima crisi che ha investito il mercato delle polizze assicurative. In Italia sarebbero coinvolti circa 110 mila risparmiatori che hanno investito oltre 300 milioni di euro.

FWU Life, dove trovare le informazioni

L’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha comunicato che sono disponibili gli aggiornamenti sia sul sito della liquidazione https://fwulifelux.com/ che su quello del liquidatore Maitre Baden https://baden.lu/fwulifelux/ . E ha pubblicato online la traduzione in italiano, invitando tutti gli interessati a leggere le informazioni e a consultare i siti per essere costantemente informati dello sviluppo della situazione.

La procedura di liquidazione ha messo a disposizione una linea telefonica multilingue, compreso l’italiano, al seguente numero 00352 26 26 11 11. Per assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center Consumatori IVASS, numero verde 800 – 486661, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30.

A settembre la piattaforma

La priorità iniziale della liquidazione, si legge sulle ultime comunicazioni, è stata quella “ ripristinare la comunicazione individuale con i clienti, ricostruire un sistema IT funzionante e recuperare le informazioni assicurative e i dati dei clienti da backup o fonti disponibili” perché c’è stata una perdita di dati e di accesso ai database e ai sistemi informatici gestiti da FWU AG.

Questo obiettivo è stato raggiunto e il team di liquidazione è riuscito a riattivare diversi canali di comunicazione tramite e-mail, posta e telefono. È stata istituita una linea diretta multilingue per garantire l’accesso a informazioni chiare in francese, inglese, tedesco, spagnolo e italiano. I contatti sono disponibili sul sito web della liquidazione di FLL (www.fwulifelux.com). Anche tutte le Autorità di Vigilanza locali sono state informate e i contatti sono reperibili anche sui rispettivi siti web. Gli indirizzi e-mail con dominio @forwardyou.com non sono più attivi. Va usato esclusivamente il dominio @fwulifelux.com per le comunicazioni future.

Per settembre 2025 è previsto il lancio della piattaforma che permetterà la comunicazione e la gestione della richieste fra la liquidazione e i contraenti/beneficiari.

I tempi della procedura e i rimborsi

Nel frattempo la procedura richiederà tempi lunghi (cosa che già era stata annunciata nei mesi scorsi) e diversi ritardi. Il team di liquidazione comunica infatti che “ sta facendo il possibile per inviare ai creditori il modulo precompilato di insinuazione al passivo entro la fine di luglio 2025. Tuttavia, la perdita di accesso ai sistemi IT e ai dati ha causato rilevanti ritardi nel calcolo degli importi dei crediti, nella produzione di circa 250.000 moduli e nella loro spedizione ai creditori. Si prevede comunque di poter avviare l’invio dei moduli entro fine luglio, anche se potrebbero verificarsi ritardi per alcuni creditori”.

Ci saranno ritardi fino a due settimane per i contraenti di Francia e Belgio e ritardi maggiori per i creditori titolari di polizze unit-linked che hanno avviato azioni legali. I creditori ordinari, invece, non riceveranno i moduli precompilati entro il termine di sei mesi. I moduli precompilati verranno inviati progressivamente nelle prossime settimane, per cui non arriveranno a tutti creditori contemporaneamente.

È previsto, spiega ancora il team di liquidazione, che “gli attivi realizzati da FLL consentano il rimborso di una parte significativa dei crediti dei creditori privilegiati, in particolare dei contraenti/beneficiari”.

In collaborazione con il tribunale di Lussemburgo, si cercherà di effettuare i rimborsi nel più breve tempo possibile ma, aggiunge il team, “a causa delle procedure di insolvenza e dei controlli legali richiesti, tali rimborsi saranno effettuati in più tranche e richiederanno tempo. Tutti i 250.000 moduli dovranno essere esaminati e verificati. È quindi essenziale che i creditori seguano attentamente le istruzioni contenute nei moduli precompilati e alleghino la documentazione richiesta”.

“Comprendiamo il desiderio di ricevere il rimborso in tempi brevi, ma chiediamo comprensione per il fatto che le procedure di insolvenza supervisionate richiedono necessariamente del tempo – spiega il team di liquidazione della FWU Life – Il nostro obiettivo rimane quello di rimborsare tutti i creditori il prima possibile, nel rispetto delle norme concorsuali in materia di insolvenza, garantendo ad esempio la parità di trattamento tra creditori nella stessa posizione. Come stabilito nell’ordinanza del 31 gennaio 2025, gli effetti dei contratti assicurativi sono cessati. Sebbene non sussista l’obbligo di fornire certificati fiscali ai contraenti/beneficiari, intendiamo comunque renderli disponibili tramite il Portale Clienti”.