Monopattini elettrici, l’obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio

L’obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici scatterà dal 16 luglio. Mentre rimane ferma al 16 maggio la scadenza relativa all’obbligo di dotarsi di contrassegno. La proroga all’obbligo di assicurazione ai monopattini elettrici è contenuta in una circolare, firmata dalle direzioni competenti del Mimit e del Mit (il Ministero delle imprese e del Made in Italy e il Ministero dei trasporti). Questi hanno accolto la richiesta dell’Ania, l’associazione delle imprese assicuratrici, che aveva evidenziato “difficoltà di natura tecnico-organizzativa”.

La circolare, informa una nota Mimit e Mit, prevede dunque “la calendarizzazione al 16 luglio dell’obbligo, per i monopattini elettrici che circolano in Italia, di dotarsi di un’assicurazione Rc. Rimane invece confermata al 16 maggio la scadenza dell’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di un apposito contrassegno”. Per Assoutenti, però, la proroga arriva all’improvviso e genera caos; l’associazione chiede in particolare di vigilare sulle tariffe assicurative.

Assoutenti: decisione che genera incertezza

“Mentre milioni di italiani proprietari di monopattini si sono attivati per avviare l’iter finalizzato all’ottenimento della targa e per acquistare una copertura assicurativa in vista della prossima scadenza del 16 maggio, nella notte arriva la notizia della proroga al 16 luglio dell’obbligo assicurativo – afferma il presidente Assoutenti Gabriele Melluso – Una decisione improvvisa che alimenta il caos nel comparto dei monopattini e genera ulteriore incertezza negli utenti, dal momento che le scadenze per targa e assicurazione sono state diversificate: si arriverà così al paradosso di un mezzo di locomozione con targa ma senza assicurazione per ben due mesi”.

Un’altra preoccupazione è quella dei costi.

“Il rischio concreto – prosegue Melluso – è che l’ulteriore tempo concesso alle compagnie di assicurazioni venga utilizzato per ritoccare al rialzo le tariffe a danno dei proprietari di monopattini: per questo invitiamo il governo alla massima vigilanza, allo scopo di evitare speculazioni e soprattutto discriminazioni a livello territoriale, anche perché tali mezzi rappresentano una storia nuova, e nulla giustificherebbe rischi diversi per regioni o province diverse”.

Gli obblighi per i monopattini elettrici

La legge ha stabilito l’obbligo del casco per i conducenti dei monopattini elettrici, insieme all’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di apposito contrassegno e all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

La circolare ricorda che l’obbligo del casco è in vigore dal 14 dicembre 2024 mentre “l’obbligo per i proprietari di dotare i monopattini di apposito contrassegno, trova applicazione dal 17 maggio 2026”. In questo contesto, l’obbligo di assicurazione è subordinato al possesso del contrassegno.

“Nell’ambito dei lavori per la predisposizione tecnica delle piattaforme informatiche da utilizzare per l’emissione delle polizze assicurative – si legge nella circolare – l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha rappresentato talune criticità di natura tecnica, che non consentono di avere i sistemi informatici pienamente operativi per l’emissione delle polizze per il 17 maggio p.v”.

L’ANIA ha chiesto 60 giorni di tempo per risolvere i problemi tecnici e raggiungere “la piena operatività dei sistemi informatici delle imprese assicuratrici”. E questa tempistica è stata considerata “congrua”.

Di conseguenza, “le compagnie di assicurazione dovranno offrire le polizze per la copertura Rc auto dei monopattini obbligatoriamente” dal 16 luglio 2026. Dalla stessa data si applicherà la disciplina relativa all’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada.