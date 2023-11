Intesa Sanpaolo-Isybank, la reazione dei Consumatori al provvedimento Antitrust

Prime reazioni al provvedimento cautelare dell’Antitrust. Codacons: giusto fare chiarezza sul caso Intesa Sanpaolo-Isybank ma l’intervento dell’Antitrust arriva in ritardo e nei mesi sono stati assunti impegni verso la clientela. Codici: vittoria dei consumatori

Bene l’azione dell’Antitrust ma, fa notare il Codacons, nel corso dei mesi la vicenda Intesa Sanpaolo-Isybank si è evoluta tanto che la banca aveva deciso di riaprire i termini per esprimere la propria preferenza in merito al trasferimento a Isybank. I correntisti che dovrebbero passare alla banca digitale il 18 marzo avranno infatti tempo fino al 29 febbraio per pronunciarsi.

“I clienti interessati potranno comunicare fino al 29 febbraio la propria preferenza in merito al passaggio a Isybank – aveva precisato il 14 novembre un portavoce di Intesa, in merito alla comunicazione inviata ai correntisti. – Questa decisione è stata assunta dalla banca dopo l’attento ascolto della propria clientela e per andare incontro nel modo migliore possibile alle esigenze raccolte”.

Intesa Sanpaolo-Isybank, Codacons: Antitrust arriva in ritardo

Il Codacons interviene dunque dopo la notizia del provvedimento cautelare nei confronti di Intesa Sanpaolo e di Isybank adottato dall’Antitrust per impedire il passaggio alla banca digitale dei correntisti che non forniscano il proprio consenso espresso.

Per il Codacons, “se da una parte è giusto intervenire per fare chiarezza sul caso Intesa Sanpaolo e Isybank”, dall’altra però “è doveroso rilevare come l’intervento dell’Autorità arrivi in grande ritardo, visto che l’invio della comunicazione da parte dell’istituto risale a quest’estate e che nel corso dei mesi sono stati assunti impegni significativi nei confronti della clientela”.

Il Codacons ricorda che “garantendo maggiore trasparenza ai propri clienti Banca Intesa aveva infatti giustamente esteso i termini per il rifiuto della migrazione – diritto da esercitare entro il prossimo 29 febbraio – proprio a seguito di un confronto con le associazioni dei consumatori (e il Codacons nello specifico) sulla base delle segnalazioni raccolte: in questo modo aveva garantito la massima collaborazione e disponibilità nei confronti delle esigenze dei cittadini”. Di conseguenza, conclude l’associazione, “se è sempre doverosa la massima trasparenza nei confronti degli utenti, e quindi è benvenuto qualsiasi provvedimento dell’Antitrust, è spontaneo domandarsi come mai questo intervento arrivi a cose fatte, senza che nessuno nell’Autorità si sia accorto degli sviluppi nel corso dei mesi”.

Codici: vittoria per i consumatori

Di “un’altra vittoria per i consumatori” parla invece Codici.

«Il provvedimento cautelare adottato dall’Antitrust nei confronti di Intesa Sanpaolo ed Isybank è una notizia positiva – ha detto Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici – e la accogliamo favorevolmente. Con l’interruzione disposta dall’Autorità per il trasferimento dei clienti alla banca digitale si mettono i correntisti nelle condizioni di scegliere se mantenere il proprio conto in Intesa Sanpaolo alle condizioni precedenti oppure passare ad Isybank. Attendiamo ora di conoscere le misure adottate dai due istituti per ottemperare al provvedimento cautelare. Nel frattempo, continueremo a monitorare la situazione, fornendo assistenza ai consumatori che, fin dall’inizio, meritavano un trattamento diverso».

