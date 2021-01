Truffe e raggiri in banca, l’infografica Abi-Consumatori per la sicurezza dentro e fuori la filiale

Dall’Associazione bancaria italiana arriva un vademecum per agire in sicurezza dentro e fuori la filiale bancaria e ridurre il rischio di incappare in truffe e raggiri fuori dalla banca

La copertina dell'infografica contro truffe e raggiri, per andare in banca in sicurezza

Truffe e raggiri fuori dalla banca, quando si preleva una somma di denaro allo sportello o quando si va in filiale per effettuare operazioni, sono un rischio sempre presente. Così come esiste il rischio di incappare in truffe e raggiri telefonici. Per andare in banca in sicurezza, fare pagamenti con carte e prelevare contanti allo sportello automatico (Atm) senza correre rischi, evitare di cadere in truffe telefoniche arriva la nuova infografica realizzata dall’Abi (Associazione bancaria italiana) insieme a Ossif, il Centro di ricerca dell’Abi sulla sicurezza anticrimine, e in collaborazione con le banche e le Associazioni dei consumatori che lavorano con Abi al Progetto Trasparenza Semplice.

Online l’infografica contro truffe e raggiri fuori dalla banca

La breve informativa, messa a punto in formato digitale, accessibile a tutti grazie anche a un linguaggio semplice e diretto, si rivolge ai cittadini a partire da quelli più esposti al rischio di truffe, scippi e raggiri. Oltre a fornire indicazioni su come comportarsi per agire in sicurezza, l’infografica offre anche delle informazioni rispetto a cosa fare quando si è vittima di truffe, specificando i soggetti a cui rivolgersi.

L’infografica è disponibile online sul sito dell’Abi www.abi.it, nelle pagine dedicate alle iniziative info-educative nell’ambito del progetto Trasparenza semplice. Per la sua più ampia diffusione, questo nuovo strumento diretto alla clientela è a disposizione delle banche e delle Associazioni dei consumatori che hanno collaborato all’iniziativa (ACU, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, UNC).

I comportamenti da seguire contro truffe e raggiri

In generale, l’infografica pone l’attenzione sulla necessità da parte di ogni cliente di controllare periodicamente i movimenti sul proprio conto corrente e di conservare con cura i codici di accesso ai servizi bancari da remoto e il codice di sicurezza (Pin) delle proprie carte di pagamento, strettamente personale.

Inoltre, per non esporsi a rischi, di prediligere – ove possibile – servizi digitali che permettono di effettuare operazioni senza recarsi in filiale, quali l’accredito della pensione sul conto corrente e la domiciliazione delle utenze. Più nel dettaglio, ecco in sintesi i principali comportamenti da seguire per agire in sicurezza.

Quando si va in banca

– non essere ‘abitudinario’, evita ad esempio di andare in filiale sempre al medesimo giorno e ora o facendo sempre lo stesso percorso;

– non lasciarti avvicinare da sconosciuti;

– non lasciare mai incustoditi o in vista denaro, borse o oggetti di valore.

Quando si usa lo sportello automatico

– preleva solo il denaro necessario e riponilo subito al sicuro;

– assicurarti di non essere visto durante la digitazione del codice segreto della carta (Pin) e di non avere estranei troppo vicini, contatta la banca o rivolgiti al servizio clienti della tua carta se sospetti di essere stato ‘spiato’;

– verifica che l’apparecchio non presenti anomalie o irregolarità;

– custodisci sempre le credenziali delle carte in un luogo sicuro, mai nel portafoglio o nella memoria del cellulare.

Attenzione alle truffe telefoniche

– non prendere assolutamente in considerazione la richiesta telefonica di effettuare bonifici per pagare servizi o utenze, o in considerazione di richieste di denaro anche in relazione a parenti stretti cui il frodatore potrebbe alludere;

– non fornire alcun tipo di informazione finanziaria ad operatori telefonici, nessuna banca o altro soggetto di natura finanziaria può chiederti telefonicamente le credenziali di accesso al conto corrente online o le coordinate bancarie;

– in caso di dubbi, contatta la banca e chiedi ragguagli.

Cosa fare in caso di truffa

– sporgi querela verso ignoti alle Autorità competenti, disconoscendo esplicitamente le operazioni finanziarie che ti sono state illegittimamente attribuite;

– in caso di frodi su carte di pagamento, blocca immediatamente la tua carta chiamando il servizio clienti della tua banca o emittente;

– invia una raccomandata alla tua banca evidenziando i fatti ed allegando sempre copia della denuncia e di un documento di identità.