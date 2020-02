Coronavirus, Ministro Economia: stop a tasse e mutui nella “zona rossa”

Stop a tasse e mutui nella “zona rossa”. È quanto annunciato dal Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri che ha firmato il decreto ministeriale che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza dal virus Covid-19 – i residenti della cosiddetta “zona rossa” interessata dal Coronavirus.

Abbiamo varato un decreto con cui sospendiamo adempimenti e pagamenti dei tributi e delle ritenute fiscali per i cittadini e le imprese della “zona rossa” che stanno subendo conseguenze pesanti per il #coronavirus . Una misura doverosa verso i cittadini ai quali siamo tutti vicini pic.twitter.com/V9OpCqySso

«Abbiamo varato un decreto con cui sospendiamo adempimenti e pagamenti dei tributi e delle ritenute fiscali per i cittadini e le imprese della “zona rossa” che stanno subendo conseguenze pesanti per il #coronavirus. Una misura doverosa verso i cittadini ai quali siamo tutti vicini», ha detto il Ministro al Tg1, annunciando poi di aver concordato con l’Abi la sospensione delle rate dei mutui per i residenti della zona rossa.