Credito al consumo, numeri in crescita. Domani il webinar Adiconsum

Numeri in aumento per il credito al consumo: più 25,4% per i prestiti personali, più 16,2% per il “buy now pay later”. Domani il webinar Adiconsum sull’informazione ai consumatori

Numeri in crescita per il credito al consumo. Ma quali sono i modi per tutelare i consumatori, garantire trasparenza e conoscere i rischi di forme di pagamento quali il buy now, pay later? A queste domande cercherà di rispondere il webinar organizzato domani da Adiconsum sul credito al consumo, in diretta streaming su Facebook e sul canale You Tube di Adiconsum.

Aumenta il credito al consumo

A luglio 2024, ricorda Adicosum su dati Experian, si è registrato un aumento del credito al consumo del +40% rispetto a luglio 2023. Da segnalare in particolare un aumento del 18,1% annuo per i prestiti finalizzati (acquisto di un bene o di un servizio), del 25,4% per i prestiti personali, del 13,8% per i mutui e del 16,2% per il “buy now pay later”, modello di pagamento che si inquadra nel contesto di espansione del digitale e dell’ecommerce.

Si tratta di un sistema di pagamento dilazionato che nella sua forma più tradizionale, spiega un dossier della Banca d’Italia, consiste «nel finanziamento a breve termine (non superiore a 3 mesi) di acquisti di importo contenuto (in media circa 100 €5 ) da rimborsare in un numero variabile (X) di rate. La prima rata si paga al momento dell’acquisto, le successive a scadenze predefinite; non è generalmente previsto il pagamento di interessi da parte del consumatore ed esiste un limite massimo di spesa definito a livello di cliente».

Adiconsum organizza dunque, in collaborazione con Agos, il Webinar “Credito al consumo: informare per prevenire e tutelare il consumatore”. Ci sarà un intervento sui diritti e doveri nel credito al consumo sia da parte dei consumatori che degli intermediari, un intervento sui sistemi di pagamento elettronici e un focus sul “Buy now, pay later”.

