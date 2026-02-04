mercoledì 4 Febbraio 2026

Pronti a contare, conto alla rovescia per l’evento sull’educazione finanziaria

Il 26 febbraio a Roma ci sarà la presentazione del dossier di ricerca sull’educazione finanziaria del progetto “Pronti a contare”

Si svolgerà mercoledì 26 febbraio, dalle 10.00 alle 13.30, presso Europa Experience – David Sassoli (Piazza Venezia 6c, Roma), l’evento “Pronti a contare? Da 1 a 10, quanto conti bene i tuoi soldi?”, dedicato alla presentazione del Dossier di Ricerca sul livello di consapevolezza e competenza finanziaria dei cittadini.

 

Pronti a contare. Il programma del 26 febbraio

 

L’iniziativa di educazione finanziaria

L’iniziativa, promossa da Adiconsum Nazionale insieme alle associazioni dei consumatori partner (Codacons, Confconsumatori, CTCU, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino), intende offrire un contributo concreto al dibattito sull’educazione finanziaria, sul corretto utilizzo degli strumenti di credito e sulla tutela dei consumatori in un contesto economico sempre più complesso.

Saranno presenti rappresentanti istituzionali e delle associazioni dei consumatori.

Nel corso dell’evento verranno presentati i risultati del questionario lanciato in questi mesi – migliaia i consumatori che hanno partecipato all’iniziativa – per fotografare abitudini, conoscenze e rischi percepiti dagli italiani quando si parla di gestione del denaro, prestiti, carte di credito, “Buy Now Pay Later”, pagamenti digitali, microtransazioni nei videogiochi e sovraindebitamento. L’obiettivo del progetto è sviluppare guide pratiche, strumenti di autovalutazione digitale, materiali educativi e una rete di sportelli più efficace per aiutare le famiglie a evitare trappole del debito.

