Pagamenti con carta, verso multe per chi non accetta bancomat

Si va verso la multa per chi non accetta i pagamenti con carta. Un emendamento prevede una multa di 30 euro, più il 4% del valore della transazione rifiutata, per chi non ha Pos o rifiuta i pagamenti elettronici

Verso le multe per chi non accetta i pagamenti con carta. Un emendamento al dl Recovery all’esame della Commissione Bilancio alla Camera introduce per i commercianti una multa di 30 euro, più il 4% del valore della transazione rifiutata, per la mancata accettazione di pagamenti con bancomat o carte di credito. La misura colmerebbe così un obbligo rimasto senza sanzione.

Da anni infatti esercenti e professionisti hanno l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici ma di fatto, finora, non è mai stata prevista una sanzione per quanti non si adeguano. Non ci sono insomma multe se il pagamento con carta viene rifiutato.

Sanzione per chi rifiuta i pagamenti con carta

Come informa l’Ansa, un emendamento al dl Recovery all’esame della Commissione Bilancio della Camera, riformulato dai relatori in base alle proposte di Stefano Fassina (Leu) e Rebecca Frassini (Lega), prevede una sanzione di minimo 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento, per tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che non accetteranno i pagamenti elettronici.

L’obbligo riguarda commercianti, artigiani, ristorazione, professionisti vari (come avvocati, medici, notai) e attività ricettive. Che dovranno avere un Pos abilitato almeno con una tipologia di carta di credito o bancomat.

Se la misura verrà approvata, dal 1° gennaio 2022, spiega l’AdnKronos, chi non ha Pos o rifiuta i pagamenti con carta riceverà una sanzione amministrativa di 30 euro più il 4% del valore della transizione che non ha accettato. Ad esempio, spiega l’AdnKronos, chi non accetta di incassare un caffè da 1 euro con il bancomat, pagherà 30,04 euro di multa per ogni transazione negata.

Codacons: senza multa obbligo inefficace

È una misura che piace al Codacons. «Già a partire dal 2014, grazie al decreto legge numero 179/2012 del Governo Monti, era stato introdotto in Italia l’obbligo per negozianti e professionisti di accettare i pagamenti con Pos, misura poi confermata ed estesa a partire dall’1 luglio 2020 dal decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio (n. 124/2019) – spiega il presidente Carlo Rienzi – Nessuna delle due norme, tuttavia, aveva introdotto sanzioni per gli esercenti che rifiutavano pagamenti con carte e bancomat. Questo ha portato ad una situazione paradossale in cui ancora oggi numerosi negozianti in tutta Italia, pur possedendo il Pos, impediscono ai clienti di pagare con moneta elettronica, consapevoli che non andranno incontro ad alcuna multa».

«Ora finalmente le cose potrebbero cambiare e, grazie alle sanzioni per chi rifiuterà i pagamenti digitali, sarà possibile rendere davvero efficace la misura che introduce l’obbligo per gli esercenti di accettare i pagamenti con Pos».