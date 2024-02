Sovraindebitamento, venerdì il webinar di Confconsumatori

Educazione finanziaria e sovraindebitamento al centro della prossima iniziativa di Confconsumatori. Venerdì 23 febbraio, a partire dalle ore 15, Confconsumatori organizza, nell’ambito del progetto “Generazione F”, il webinar “Il debito sostenibile e la crisi da sovraindebitamento. Come uscire dalla spirale negativa”. Perchè “gestire il proprio denaro in maniera responsabile può essere una sfida difficile, e talvolta contrarre debiti – come mutui e finanziamenti – senza compiere le opportune valutazioni rischia di diventare insostenibile per le tasche dei cittadini”, spiega l’associazione lanciando l’evento.

Durante l’incontro, moderato da Antonio Pinto, responsabile settore Prodotti bancari e assicurativi Confconsumatori, interverranno Luca Lauricella, responsabile affari legali Rimedia, e Luca Fedele, responsabile commerciale Rimedia. Gli esperti forniranno consigli e indicazioni pratiche per prevenire e superare la spirale negativa del sovraindebitamento.

Introdurrà il webinar Marco Festelli, presidente di Confconsumatori, che spiega: «Il sovraindebitamento è una piaga che coinvolge un numero sempre più alto di cittadini, soprattutto in un contesto socioeconomico complesso come quello attuale. Confconsumatori, con il progetto Generazione F, ha deciso di mettere al centro l’educazione finanziaria, per permettere alle persone di compiere scelte informate e consapevoli. Inoltre, solo un cittadino informato può valutare concretamente l’opportunità di accedere a procedure di esdebitazione, ovvero alla cosiddetta legge anti suicidi».

Sarà possibile partecipare al webinar attraverso la piattaforma Zoom, iscrivendosi al seguente link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_DSk7xCsuT02Qn1obLA7BMA

