Clima e api, due nuove iniziative dei cittadini registrate dalla Commissione europea

Clima e tutela delle api sono al centro di due iniziative dei cittadini europei che partiranno a fine mese. Un anno di tempo per raccogliere un milione di firme

Clima, tutela delle api e biodiversità sono al centro di due iniziative dei cittadini europei autorizzate dalla Commissione. Azioni in materia di emergenza climatica è la prima: la registrazione ci sarà il 23 settembre e da allora ci sarà un anno di tempo per raccogliere le firme necessarie. La seconda chiede di salvare api e agricoltori e di andare verso «un’agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano». Sarà registrata il 30 settembre.

Oggi la Commissione europea ha deciso di autorizzare le due iniziative, che richiedono un milione di firme a sostegno. In questa fase la Commissione ha analizzato solo l’ammissibilità giuridica delle iniziative. Se riceveranno un milione di dichiarazioni di sostegno da almeno sette Stati membri entro un anno, la Commissione la analizzerà e darà una risposta. Potrà decidere di dare o di non dare seguito alla richiesta e, in entrambi i casi, dovrà giustificare la sua decisione.

Azioni in materia di emergenza climatica

Gli organizzatori dell’iniziativa sul clima chiedono alla Commissione «di rafforzare l’azione in materia di emergenza climatica in linea con il limite di riscaldamento di 1,5°. Ciò significa obiettivi climatici più ambiziosi e un sostegno finanziario all’azione per il clima».

In particolare, l’iniziativa si concentra sulla necessità per l’UE di «adeguare i suoi obiettivi (NDC) secondo l’accordo di Parigi a una riduzione dell’80% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 per azzerare le emissioni nette entro il 2035, e adeguare di conseguenza la legislazione europea in materia di clima».

Salviamo api e agricoltori! Verso un’agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano

Gli organizzatori dell’iniziativa chiedono alla Commissione di «proporre atti giuridici che prevedano l’eliminazione progressiva dei pesticidi sintetici entro il 2035, il ripristino della biodiversità e il sostegno agli agricoltori durante la fase di transizione».

L’iniziativa chiede di «eliminare progressivamente i pesticidi sintetici dall’agricoltura europea dell’80% entro il 2030, a cominciare dai più pericolosi, fino al 100% entro il 2035; ripristinare gli ecosistemi naturali nelle zone agricole facendo dell’agricoltura un vettore di recupero della biodiversità; riformare l’agricoltura dando priorità all’agricoltura su piccola scala, diversificata e sostenibile, sostenendo un rapido aumento delle pratiche agroecologiche e biologiche e consentendo la formazione e la ricerca indipendente degli agricoltori in materia di agricoltura senza pesticidi e OGM».