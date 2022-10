Cybersecurity, in Italia mancano esperti: aziende a caccia di profili

Negli ultimi decenni, il passaggio dall’analogico al digitale ha fatto in modo che in rete diventassero presenti moltissime informazioni sensibili. Dati di cui vorrebbero entrare in possesso tutti i criminali del web. Per questo sempre più spesso si è testimoni di furti di identità , duplicazione dei dati sensibili e delle password.

Una cosa grave per un privato cittadino, che diventa ancora più preoccupante per le aziende che devono ricorrere alla cybersecurity per proteggersi. In Italia manca un grandissimo numero di esperti in questo campo, al punto che le aziende, sempre più spesso, si sentono fortemente minacciate dai rischi del digitale.

100mila gli esperti mancanti in Italia

L’Italia è il terzo Paese più colpito da attacchi ransomware. E a fronte di una domanda crescente di esperti in sicurezza informatica, si riscontra una mancanza del personale in grado di contrastare gli attacchi.

Dall’ultimo rapporto di Fortinet, ripreso dal Sole 24 Ore , risulta che in Italia servono almeno 100.000 esperti di cybersecurity in più per garantire sicurezza e controllo. Questo provoca non poche preoccupazioni nelle aziende, che si sentono esposte ai rischi di attacchi informatici (come ransomware e phishing) nell’80% dei casi nel nostro Paese.

Anche se il 31% delle imprese afferma di avere come priorità la valutazione del rischio di cybercrime, il 54% di esse pensa di non usare metodi abbastanza efficaci per farlo.

Cybersecurity, un lavoro che paga bene

Le aziende italiane, per proteggere i propri dati, stanno investendo le proprie risorse sempre più nella cybersecurity. I professionisti in questo settore, anche se con poca esperienza sul campo, possono guadagnare molto bene.

Le figure maggiormente ricercate sono quelle del Cyber Security Specialist, del Cryptographer, dell’Informatico Forense e del Penetration Tester. Proprio quest’ultima figura si occupa di testare la sicurezza delle aziende simulando attacchi informatici.

Intraprendere questa professione sempre più ricercata dalle aziende non è difficile. È sufficiente frequentare un corso o un master in sicurezza informatica. Alcuni sono disponibili interamente online e garantiscono al 90% di trovare un’occupazione una volta finiti gli studi. In alcuni casi, inoltre, offrono la possibilità di pagare il corso solo dopo aver trovato lavoro.

Ovviamente, si può procedere nella propria formazione anche iscrivendosi all’università o studiando da autodidatti. Ma in questo caso diventa sicuramente più difficile acquisire le giuste competenze, oltre al fatto che i tempi di formazione si dilatano notevolmente.

