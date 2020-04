Giga gratis, ecco cosa offrono le compagnie telefoniche ai clienti

Giga gratis, grande oggetto del desiderio. Con gli italiani chiusi in casa, insieme ai generi alimentari è fondamentale avere sufficienti gigabyte per proseguire tutte le attività online necessarie in tempo di pandemia, dallo smart working alla didattica a distanza fino all’intrattenimento online.

Quali e quanti giga mettono a disposizione le società di telecomunicazione e quali sono le iniziative in favore della clientela?

Un elenco comprensivo di tutte le iniziative messe in campo dalle società di telefonica è quello disponibile online sul sito dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ed è aggiornato al 6 aprile.

Contiene l’elenco dei servizi erogati alla clientela, diviso per compagnia telefonica, insieme alle decisioni in tema di sospensione delle attività recupero crediti e una sintesi delle altre iniziative volontarie, come il sostegno alla didattica a distanza, la tecnologia offerta in regalo, le donazioni per l’emergenza. C’è anche il link alle pagine delle compagnie telefoniche dedicate alle iniziative.

Giga gratis e offerte, le iniziative messe in campo

Ecco dunque una carrellata, non esaustiva, delle offerte messe a disposizione dei clienti, fra giga gratis e proroga di alcune offerte.

La Tim offre traffico voce nazionale gratuito verso tutti i numeri fissi e mobili, per tutti i clienti di rete fissa che non hanno un’offerta che include telefonate illimitate, su richiesta del cliente fino al 30 aprile 2020. Offre inoltre giga illimitati gratuiti per un mese a tutti i clienti di rete mobile che hanno un’offerta dati prepagata attiva, che ne facciano richiesta attraverso il sito TIM Party o l’APP TIM, e 100 giga gratuiti per un mese ai clienti di rete mobile businesse della Pubblica Amministrazione.

Windtre offre in regalo 100 giga o in alternativa 1000 minuti di traffico voce per sette giorni per iclienti di rete mobile consumer e micro business. L’iniziativa viene resa nota alla clientela con apposito SMS. C’è anche una opzione da 100 giga a 7,99 €per un mese per tutti i clienti consumer di rete mobile.

Vodafone elimina: ogni limite in termine di minuti e giga, per un mese, per i clienti di rete mobile residenti nei comuni di cui all’allegato 1 del dPCM 1° marzo 2020; ogni limite di traffico dati sulle SIM voce di tutte le imprese, partite IVA e Istituzioni Italiane, in tutto il Paese, per un mese. In caso di apertura di un guasto su rete fissa Vodafone propone al cliente di indicare una o più SIM Vodafone su cui attivare 1 mese di giga illimitati da utilizzare durante il periodo di disservizio e fino a 30 giorni.

Fastweb offre: 1.000.000 di giga gratuiti fruibile da tutti i clienti di rete mobile prepagati, residenziali e partita IVA, fino al loro esaurimento e per un massimo di 120 giga per SIM. Terminato il maxi-plafond, i clienti riprenderanno a utilizzare i dati inclusi nella loro offerta. Offre poi l’aumento, gratuito e senza vincoli temporali, del plafond di traffico dati a 50 giga per i clienti residenziali attivi con offerta mobile ricaricabile e residenti nei comuni di cui all’allegato 1 del dPCM 1° marzo 2020; l’estensione dell’aumento del plafond di traffico dati a 50 giga per 400.000 clienti residenziali attivi con offerta mobile ricaricabile e residenti su tutto il territorio nazionale; l’upgrade gratuiti di banda da 10 mega a 100 mega (su tecnologia FTTH) e da 100 mega a 200 mega per più di 60.000clienti di rete fissa.

Iliad offre 10 giga aggiuntivi gratuiti e l’ampliamento delle destinazioni internazionali delle chiamate incluse nell’offerta, per i clienti di rete mobile che hanno attiva l’offerta da 4,99 €(che comprende minuti ed SMS illimitati e 40 mega di traffico internet) fino al 30aprile 2020.

Eolo offre gratuitamente ed automaticamente connettività ad internet rete fissa a tutti i clienti (consumere business) che risiedono nei Comuni di cui all’Allegato 1 del dPCM 1° marzo 2020, per un mese

Poste Pay offre ai clienti mobili di cambiare gratuitamente (contro i 19 €standard) il piano d’offerta tramite richiesta al customer service scegliendo un piano con la maggior disponibilità di minuti e giga tra quelli a listino.

Coop Voce offre 100 GB di traffico dati gratuito per 30 gg utilizzabili su tutto il territorio nazionaleattivabili fino al 13 aprile

Linkem offre la proroga di tutte le promozioni in corso fino al 19 aprile 2020.

Le donazioni e le altre iniziative volontarie

Ci sono poi altre iniziative volontarie che riguardano l’aiuto alla didattica a distanza, donazioni per enti, ospedali e Croce Rossa, donazioni di tablet e smartphone per i pazienti degli ospedali.

Tim ad esempio offre supporto alla didattica a distanza tramite le piattaforme di e-learning Scuolabook di Olivetti e WeSchool mentre WindTre consegna terminali in comodato d’uso gratuito e SIM gratuite con traffico dati e voce illimitato per i pazienti e i sanitari degli ospedali impegnati nell’emergenza.

Vodafone ha donato circa 700 telefoni, 550 tablet e oltre 1000 SIM a ospedali/centri di prima assistenza per la comunicazione degli ammalati con le famiglie e ha rimosso il limite di giga per studenti di scuole secondarie per 1 mese, per favorire l’accesso al digital learning.

Fastweb ha offerto gratuitamente percorsi di formazione digitali e donato500 trat ablete smartphone e 200 SIM agli ammalati per favorire i contatti con i familiari.

Su richiesta del carcere di Lecce, Linkem ha installato a titolo gratuito linee ed apparecchiature idonee a garantire la prosecuzione in remoto dei colloqui dei detenuti con le famiglie.