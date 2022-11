Giocare ai nuovi gameplay con potenti pc gaming

Negli ultimi anni, i pc gaming hanno conquistato gamers di tutte le età. Potenti pc da gioco hanno preso sempre più piede rispetto alle classiche console proposte da Sony e da Microsoft. Con i pc da gaming, è possibile scegliere tutti i componenti da montare in base alle proprie esigenze. Nel caso in cui non conosci il mondo dei componenti, puoi farti aiutare dai ragazzi di OSGaming nella scelta dei componenti per il tuo prossimo pc.

OSGaming da gamers a gamers

Innanzitutto parliamo di OSGaming, il primo e-commerce creato da gamers e per i gamers. Navigabile all’indirizzo osgaming.it, è stato realizzato da due ragazzi che nutrono una passione per i videogiochi e i computer da gaming. I due Gamers partecipano attivamente a tornei e fieri su tutto il territorio italiano. Tra i gameplay preferiti, spiccano Fifa e Fortnite. Con loro è possibile assemblare un pc gaming al top, avendo la possibilità anche di richiedere una build custom. Potrai contattare l’assistenza, sempre disponibile.

Differenze tra pc gaming e console

I pc gaming sono assemblati per garantirti le massime prestazioni in game con tutti i gameplay. In base alla risoluzione a cui vuoi giocare, puoi scegliere i componenti con cui assemblarlo. A differenza delle console, con un pc da gaming potrai far girare tutti i gameplay in 4k (Avendo un montior adeguato alla risoluzione) con FPS davvero straordinari. Puoi affidarti a potenti schede video Nvidia o Amd Radeon, con 16 o addirittura 24gb di memoria grafica. Inoltre puoi scegliere di montare processori di ultima generazione intel o amd per avere prestazioni ed affidabilità al top nel corso degli anni. Altra differenza fondamentale è la possibilità di upgrade in futuro del tuo pc. Infatti, dopo qualche anno di utilizzo, potrai aggiornare i componenti del tuo pc, migliorandone le prestazioni, in modo da avere prestazioni sempre al passo con i tempi.

I PC da Gaming consentono di giocare con una grafica ai massimi dettagli, in 4k, in 2k o in Full HD ed avere esperienze di gioco davvero emozionanti. Altro fattore importante è la scelta degli accessori. Potrai scegliere tra un qualsiasi pad o la combo mouse più tastiera: i pro gamer dei first person shooter sanno bene quali siano i vantaggi per ottenere performance ben più elevate nelle battaglie online e riuscire a raggiungere incredibili killstreak che sia nel nuovo Call of Duty oppure nel prossimo Battlefield di Electronic Arts.

Pc gaming: anche l’occhio vuole la sua parte

Avere dei pc gaming assemblati su misura , significa anche possedere delle vere e proprie opere d’arte contemporanee. Infatti la possibilità di scegliere i componenti, comporta anche scelte a livello estetico. Case con vetro temperato e con ventole argb, memorie ram dotate di illuminazione rgb sono elementi fondamentali per rendere il tuo pc davvero spettacolare. Molti gamers per un’estetica full RGB mentre altri preferiscono un’estetica minimale, pulita. I componenti che sono determinanti ai fini estetici, sono:

case

dissipatore

Il case sicuramente è un componente che gioca un fattore chiave per quanto riguarda l’estetica di un pc da gaming. Ci sono modelli Cooler master o Corsair che sono dotati di ventole RGB da 200mm nella parte frontale, che conferiscono un look aggressivo al pc. Mentre altre marche come NZXT o Fractal design, che puntano su un’estetica minimale e pulita.

Altro componente determinante per l’estetica è senz’altro il dissipatore. Oggi sempre più gamers cercano dissipatori a liquido, da 240 mm o da 360 mm, dotati di illuminazione RGB. Inoltre è possibile anche installare ventole colorate, in grado di mantenere freschi i componenti e di conferire quel tocco magico che solo i pc gaming hanno.

OSGaming il blog

Per info su componenti hardware, assemblaggi ecc, ti invitiamo a seguire il blog di OSGaming. Qui troverai non solo notizie sull’hardware e sui componenti ma troverai anche le ultimissime novità e tutti gli aggiornamenti riguardo i gameplay o gli eventi nel mondo gaming. Tra le rubriche più seguite troviamo quella su Fortnite, Minecraft e su gioco.it. Troverai anche molti consigli utili come effettuare installazione e tanto altro ancora.

