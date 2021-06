Ledwall: la tecnologia sostenibile per tutte le attività

I ledwall sono pareti di schermi capaci di trasmettere immagini in sincrono o in differita grazie ad una semplice sorgente come uno smartphone o un laptop

Mai sentito parlare di ledwall? Se sei capitato su questo articolo molto probabilmente ti ha stuzzicato l’idea di scoprire una nuova tecnologia capace di offrire un’esperienza video incredibile e di farti risparmiare corrente, vero? Prima di inoltrarci nell’argomento vorremmo chiarirne il funzionamento per aiutarti a capire quanto può costare un led wall e come potresti utilizzarlo per la tua attività.

Che cosa sono i ledwall e a cosa servono?

Il termine ledwall sta ad indicare, letteralmente, una parete di led. In particolare ci riferiamo a pareti di schermi capaci di trasmettere immagini in sincrono o in differita grazie ad una semplice sorgente come uno smartphone o un laptop. La particolarità di queste pareti è dovuta alla capacità di coniugare la miglior esperienza visiva al maggior risparmio energetico, ma non solo. I ledwall possono trasmettere immagini in sincrono o in maniera indipendente e lo spettatore vedrà il contenuto alla massima nitidezza a tutte le condizioni di luce. Nonostante ci riferiamo a intere pareti di schermi di varia grandezza ed estensione, durante la trasmissione delle immagini i ledwall non lasciano intravedere la presenza di giunti tra uno schermo e l’altro.

I vantaggi degli schermi LED

Infine tra i pregi di questa tecnologia vi è il fatto di poter essere utilizzata sia indoor che outdoor e, quindi, i ledwall sono declinabili per qualsiasi esigenza di intrattenimento o informazione. Proprio per questo vengono scelti per grandi eventi, convegni, concerti e stadi così come sono impiegati da piccole attività commerciali, studi professionali e molto altro ancora. Ma perché abbiamo parlato di sostenibilità ambientale? Te lo spieghiamo subito. In pratica i Ledwall riprendono la tecnologia del LED che, per sua natura, emette luce al minimo passaggio di corrente elettrica.

Perché sono considerati ecologici?

Se nel mondo dell’illuminazione le lampadine LED stanno rapidamente conquistando il mercato proprio grazie al risparmio energetico e alla durevolezza che le contraddistingue, questo avviene anche per gli schermi a tecnologia LED. Entrambi i sistemi offrono le medesime caratteristiche e, per questo, sono considerati come un’importante svolta sostenibile destinata a cambiare per sempre il mondo dell’intrattenimento e dell’informazione. Il LED è più sostenibile perché consuma meno corrente dato che il diodo di cui si compone emette un fascio di luce potentissimo al minimo passaggio di corrente elettrica. Questo si applica anche agli schermi che sfruttano la medesima tecnologia.

Ecco perché tutti amano i ledwall

Inoltre i LED sono più durevoli e resistenti all’usura, senza contare che non si surriscaldano come altri sistemi di intrattenimento visivo. In genere si ritiene che uno schermo LED consumi il 70% in meno di altre tecnologie senza dispersioni di calore. A tale proposito i ledwall sono definiti tecnologie “fredde” perché grazie a questa capacità economizzano i consumi.

Dunque per parlare di costi andrebbe valutato in che modo questi si traducono in investimento e quali sono i risparmi di energia e manutenzione che garantiscono. Dal momento che i ledwall sono componibili non è possibile stabilire un costo fisso ma conviene sempre rivolgersi a rivenditori fidati per richiedere un preventivo. Chiaramente maggiori sono le dimensioni e maggiori saranno i costi d’acquisto anche se la qualità e la facilità di funzionamento sono sempre garantite.