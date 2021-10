Quando chiamare l’antennista

Può capitare che il televisore non trasmetta immagini nitide, o che non si vedano perfettamente alcuni canali. In questi casi è possibile che il televisore sia guasto, o che sia necessario effettuare una nuova sintonizzazione Altre volte bisogna chiamare un antennista

Può capitare che il televisore non trasmetta immagini nitide, o che non si vedano perfettamente alcuni canali. In questi casi è possibile che il televisore sia guasto, o che sia necessario effettuare una nuova sintonizzazione. Ci sono casi però in cui i problemi potrebbero essere a carico dell’antenna. Chiarire quale sia il dispositivo che ha effettivamente un guasto o una problematica è essenziale per poter poi contattare il giusto professionista, in grado di ripararlo.

Come sapere se il guasto è all’antenna

Fortunatamente oggi internet ci viene in aiuto in molte cose, anche per quanto riguarda l’antenna della televisione. Grazie a un sito nazionale per gli antennisti è possibile reperire il numero di telefono di un antennista nella zona in cui si vive, oltre che trovare numerosi consigli su come orientare correttamente l’antenna TV, come sintonizzare i canali sul televisore, sul costo delle varie riparazioni che si possono effettuare all’antenna centralizzata. Prima di considerare che il guasto sia proprio all’antenna è comunque importante effettuare alcune verifiche. La prima riguarda il televisore che si sta utilizzando; se in casa solo un apparecchio televisivo mostra problemi nel visualizzare correttamente i canali, allora è improbabile che il guasto sia all’antenna. È importante anche controllare che i vari cavi che raggiungono il televisore siano in buono stato: nel dubbio sostituiamoli con quelli di un altro televisore.

I guasti all’antenna

Prima di contattare l’antennista quindi premuriamoci di ripetere la sintonizzazione dei canali sul televisore che mostra immagini poco nitide o che non è correttamente sintonizzato. Può capitare che la mancata sintonizzazione sia effettivamente dovuta a uno scorretto orientamento dell’antenna; questo tipo di guasto si presenta solitamente dopo un temporale o un periodo di vento forte. In rari casi anche la visione disturbata su un singolo televisore può essere correlata a questo problema; in seguito alla risintonizzazione il problema si manterrà, costringendoci a contattare l’antennista. Ricordiamo poi che oltre agli agenti atmosferici, che possono rovinare repentinamente l’antenna o spostarne alcuni segmenti, questi dispositivi sono soggetti a una costante usura nel corso del tempo. Un cavo che si stacca, una saldatura che si allenta, un segmento che si rovina sono quindi un evento normale. Cui si pone rimedio contattando l’antennista.

Sostituire l’antenna

Solitamente un piccolo guasto si risolve con una riparazione, che può avere un costo contenuto. Ricordiamo comunque che per accedere all’antenna l’antennista dovrà, quasi certamente, salire sul tetto dell’abitazione. Visto che lo sta facendo per una riparazione chiediamogli di verificare lo stato di salute dell’intera antenna, per valutare l’eventualità di sostituirla. Nel caso in cui si tratti di un’antenna condominiale ricordiamo che il costo delle riparazioni e di eventuali sostituzioni è da suddividere tra tutti i condomini che utilizzano l’antenna. Se il dispositivo centralizzato è stato installato all’origine invece tutti i condomini partecipano alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Se si vive in un appartamento in affitto le riparazioni correlate ai guasti sono a carico dell’inquilino, in quanto è lo stesso a goderne in prima persona; invece eventuali sostituzioni dell’intero impianto sono a carico del proprietario dell’appartamento.