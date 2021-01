Boom dei consumi di miele in pandemia. E arrivano nuovi consumatori

La pandemia ha fatto aumentare i consumi di miele. E ha cambiato il profilo dei consumatori. Le famiglie italiane nel 2020 hanno riscoperto il miele: a farlo sono state soprattutto le famiglie giovani e con figli giovanissimi e quelle a reddito medio e basso, che hanno aumentato gli acquisti.

«Complici la maggiore attenzione alla salute in un’epoca di emergenza sanitaria e la più lunga permanenza tra le mura di casa, le vendite di questo prodotto hanno registrato nei primi 9 mesi del 2020 una crescita del 13% in volume . Le famiglie con giovani e giovanissimi sono alla base di questo incremento ».

È quanto evidenzia il report Tendenze dell’Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) dedicato alle dinamiche del comparto miele.

L’inversione di tendenza nei consumi di miele riguarda sia l’andamento delle vendite (in aumento dopo anni di rallentamento) sia il profilo del consumatore di miele, che sta cambiando.

Nel 2019 c’era stato un “allontanamento” del consumatore dal prodotto: meno atti di acquisto, meno miele comprato e meno famiglie che avevano comprato miele almeno una volta nell’arco dell’anno. Solo una famiglia su tre, infatti, consuma miele nell’arco dell’anno.

La pandemia ha insomma portato a un boom nel consumo di miele. E con l’emergenza sanitaria è cambiato anche il profilo dei consumatori di miele. Negli anni precedenti, dal 2015 al 2019, l’acquisto di miele veniva soprattutto da famiglie di adulti e famiglie ad alto reddito. Gli over 50 a reddito medio alto erano infatti responsabili di oltre il 70% degli acquisti di miele.

La pandemia ribalta il quadro perché con l’emergenza sanitaria i consumatori danno più attenzione alla salute, il miele viene considerato un prodotto salutistico, di conseguenza il suo consumo entra anche nelle famiglie giovani e in quelle a reddito più basso. Sono queste i “nuovi consumatori” che stanno trainando l’aumento del consumo di miele.

«Nel 2020 – spiega il report di Ismea – il quadro si ribalta, in una condizione di emergenza sanitaria si accentua l’attenzione del consumatore agli aspetti della salute e il miele viene considerato un prodotto salutistico, pertanto i consumi crescono del 13% acquistando appeal soprattutto tra i giovani e i giovanissimi. Sono quelle che Nielsen classifica come le “nuove famiglie” e le famiglie con figli adolescenti a far registrare le migliori performance, con incrementi degli acquisti in volume rispettivamente del 56% del 32%. Nel 2020, il miele non è più un prodotto solo per ricchi ma sono anzi le “famiglie a reddito medio basso” a incrementare maggiormente gli acquisti (+25% contro i +7,7% delle famiglie ad alto reddito)».