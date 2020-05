Festa della mamma, è lei la prima influencer di bellezza

Non andare mai a letto senza essersi struccate. Non trascurare la crema viso con la protezione anche se fuori è inverno. Non tormentare lo smalto ma toglierlo con cura, perché il primo rosso non si scorda mai ma va pure mantenuto bene. La festa della mamma fa (ri)scoprire che proprio lei è la prima influencer di bellezza, la prima dispensatrice di consigli su come curare pelle e capelli e su come truccarsi, sia in modo diretto che attraverso il comportamento davanti allo specchio.

Ci sono poi le celebrity mom, quei personaggi che sono diventati icone di stile. Per le italiane sono due su tutte: la ex First Lady Michelle Obama e la guru del beauty Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp.

Festa della mamma e bellezza

Festa della mamma e bellezza sono le due tendenze indagate da Treatwell, portale europeo per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere, che ha intervistato le utenti italiane e ha scoperto che anche nel beauty… la mamma è sempre la mamma.

La figura materna è quella che di più influenza la routine di bellezza durante la crescita: vale per il 49% delle intervistate. L’esperienza delle mamme, osservate mentre indossano il rossetto davanti allo specchio o curano il viso con la loro crema preferita, seguite mentre danno consigli su come trattare i capelli, batte di gran lunga anche l’influenza delle amiche, segnalata solo dal 28% delle intervistate.

Attenzione però, perché l’influenza delle donne di famiglia sui consigli di bellezza inizia e finisce con la mamma. Altri consigli dalle donne del proprio albero genealogico lasciano il tempo che trovano, anzi una donna su quattro non vuole proprio seguire quei segreti di bellezza che sembrano forse fuori moda. Il 27% delle intervistate ha detto che non si rivolgerebbe mai alla nonna per un consiglio di bellezza, mentre la stessa fetta di utenti non prenderebbe mai ispirazione dal look della propria zia.

Struccarsi prima di andare a dormire, il consiglio evergreen

Ma quali sono i consigli di bellezza più seguiti? Primo comandamento della routine beauty: non andare mai a letto senza essersi struccate. È il consiglio evergreen per eccellenza, il mantra che il 60% delle italiane in tema di make up.

Altri comandamenti di bellezza riguardano smalto e depilazione.

«La prima boccetta di smalto non si scorda mai, così come le regole granitiche su come rimuoverlo – dice l’indagine – Il 19% delle intervistate, infatti, ha fatto tesoro del divieto di raschiare via il colore quando è il momento di cambiare look, e di aver quindi sempre e solo utilizzato gli appositi solventi per evitare di rovinare le unghie. Tra i più popolari suggerimenti ricevuti da ragazzina e mai accantonati anche la raccomandazione di usare il meno possibile il rasoio (19%) e di preferire, quando possibile, altri metodi di depilazione che lascino la pelle liscia più a lungo e non facciano incappare nel rischio di tagli e irritazioni».

Altri consigli dei quali le donne fanno tesoro, imparate già dall’adolescenza, sono quelli di applicare anche in inverno la crema viso con la protezione solare (18%) e di non tagliarsi i capelli da sola (18%).

Capelli e manicure, decido da sola

Ci sono però dei campi nei quali i consigli non valgono. O meglio: non vengono seguiti. Non si smette mai di imparare, a tutte le età, e le italiane sono disposte a raccogliere suggerimenti sulla cura del viso, sui trattamenti per il corpo, sul trucco – da qui il successo dei tutorial per realizzare smokey eyes da star e delle consulenze per trovare e applicare il fondotinta perfetto.

Non c’è consiglio che tenga, invece, su capelli e manicure. Hairstyle e smalto sono settori in cui le donne italiane scelgono da sole, tutt’al più su consiglio del parrucchiere.

Il 41% delle intervistate dice che mai cambierebbe tinta su suggerimento di qualcuno che non sia il parrucchiere, mentre il 28% rifiuta qualunque consiglio relativo al taglio da portare. Il look capelli si decide da sola, come pure il colore dello smalto sulle mani. Il 25% delle donne non è interessate al parere degli altri sulla manicure.

Le celebrity mom

Il sondaggio si chiude poi con la classifica delle celebrity mom più influenti, quelle mamme famose considerate icone di stile o fonte di ispirazione per il loro impegno o per il modo in cui si sono poste e imposte sulla scena, maneggiando insieme sfera privata e dimensione pubblica.

Due nomi spiccano al primo posto. Per stile di vita, le italiane indicano Michelle Obama, sia durante che dopo il suo ruolo da First Lady alla Casa Bianca. Il 23% delle intervistate la considera un esempio da seguire. Quando si parla invece di bellezza, svetta al primo posto Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp. Il 25% delle intervistate cerca consigli e suggerimenti in tema beauty sul suo blog e i suoi tutorial, specialmente se si tratta di trovare il trucco più adatto al proprio viso.