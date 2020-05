Trucco con la mascherina, come curare la pelle senza rinunciare al make up

Il trucco con la mascherina non è impossibile, ma è fondamentale curare la pelle del viso. Il make up punta sugli occhi. No a fondotinta coprenti, sì al burrocacao

Sotto la mascherina ci può essere il trucco. In un senso duplice. Da una parte, questo fondamentale dispositivo aumenta la necessità di curare la propria pelle e seguire una beauty routine (pulizia e idratazione del viso) per evitare reazioni cutanee e piccoli arrossamenti. Dall’altro, indossarla non significa rinunciare del tutto alla cosmesi. Il trucco con la mascherina è possibile, con qualche accorgimento fondamentale e la scelta dei prodotti più adatti e meno pesanti sul viso.

Il make up sotto la mascherina

Fra i consigli su beauty e make up, un buon orientamento è quello dato dalla influencer ClioMakeUp. Anche se parte del viso è coperto dalla mascherina, questo non significa rinunciare ai cosmetici.

Naturalmente è meglio puntare sugli occhi, con un make up ben curato. Per la pelle, meglio preferire il correttore al fondotinta, magari passato solo dove serve (perché i cosmetici coprenti tendono a stamparsi sulla mascherina) e cosmetici non transfer. Anche se le labbra sono coperte, non significa lasciare abbandonate a se stesse. Vanno idratate con un balsamo o un burrocacao.

Cura della pelle, trucco e mascherina sono oggetto di un approfondimento di Treatwell, portale europeo per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere.

Skincare a prova di mascherina

La pelle va curata, pulita e idratata. Pur essendo realizzate con materiale anallergico, il contatto prolungato fra la pelle e la mascherina potrebbe causare qualche fastidio e rendere l’epidermide più sensibile. Meglio prevenire con un buon trattamento viso – con l’azione di scrub, siero, creme idratanti e lenitive, magari un massaggio mirato – e seguire sempre la pulizia del viso. Per le pelli più sensibili ci sono ad esempio dei trattamenti alla peonia che aiutano a combattere i rossori diffusi e dare sollievo alla cute.

Skincare a prova di mascherina significa seguire alcuni passaggi semplici e quotidiani. Lavare il viso mattino e sera e applicare un prodotto idratante sia al risveglio sia prima di andare a dormire sono le basi di ogni cura della pelle che si rispetti.

Una volta a settimana, consigliano gli esperti del portale, si può procedere con una leggera esfoliazione, evitando però i prodotti troppo aggressivi. L’attrito con la mascherina, infatti, si traduce in un’aumentata sensibilità della pelle, quindi meglio puntare su cosmetici delicati e a base di vitamina C. Bene an che i cosmetici a base di vitamina E. Una buona opzione è anche quella di concedersi con regolarità una maschera viso idratante e lenitiva, soprattutto dopo aver indossato a lungo la mascherina. Obiettivo: lenire le irritazioni e, perché no, coccolare la pelle.

Il trucco con la mascherina punta sugli occhi

Il trucco non è off limits ma bisogna tenere conto del fatto che il contatto fra mascherina e fondotinta o polveri coprenti può aumentare il rischio di ostruzione dei pori e di irritazioni. Gli esperti del portale consigliano dunque di far respirare il più possibile la pelle. Meglio evitare i prodotti molto coprenti, che fra l’altro, se non sono no-transfer, si stampano sul tessuto della mascherina e lo sporcano.

Il trucco si concentra quindi sullo sguardo e su una buona scelta di mascara, eye-liner e ombretti. Senza dimenticare il disegno delle sopracciglia.

E il rossetto? È vero che le labbra finiscono in secondo piano, ma questo non significa che vanno abbandonate a sé stesse. Devono essere curate. Via libera dunque a generose applicazioni di burrocacao.

Altro consiglio è quello di non rinunciare alla protezione solare.

«Anche se si indossa la mascherina il fattore di protezione non è un optional. Utilizzare una crema con protezione SPF sia nelle zone esposte che in quelle coperte dal tessuto è fondamentale per schermare la pelle dai raggi UVA e UVB, dannosi per la salute e responsabili dell’accelerazione del processo di invecchiamento».

Quando la mascherina va giù

E dopo aver tolto la mascherina? La cura della pelle è ancora in primo piano, perché può fare la differenza. Se è possibile, meglio lavare ogni volta il viso con acqua e un prodotto delicato, a base di camomilla o calendula, dalle proprietà lenitive e antinfiammatorie. Va poi applicata una crema idratante. Esistono anche trattamenti viso idratanti per rispondere al meglio al rischio di aridità di una pelle stressata.