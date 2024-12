Natale e Capodanno, Federalberghi: in partenza oltre 18 milioni per viaggi made in Italy

Saranno viaggi di Natale e Capodanno made in Italy quelli che si apprestano a fare gli italiani: in partenza oltre 18 milioni, per un giro d’affari di 14,7 miliardi. Il 35% non sarà in viaggio per ragioni economiche

Natale e Capodanno, Federalberghi: viaggi made in Italy, in partenza oltre 18 milioni (Foto Efrem Efre per Pexels)

Natale e Capodanno made in Italy per chi si metterà in viaggio. La tradizione degli ultimi anni, almeno di quelli post pandemia, è rispettata: gli italiani che si mettono in viaggio per le feste di Natale e Capodanno rimangono in gran parte (oltre il 92%) in Italia; sono attenti alle spese e più parsimoniosi; il 35% di chi rinuncia a viaggiare in questo periodo dell’anno lo fa per ragioni economiche.

La tradizionale rilevazione di Federalberghi sui viaggi a Natale e Capodanno conferma alcune tendenze, con luci e ombre per le festività e le vacanze. Per la fine dell’anno e le feste di Natale, spiega l’associazione, si metteranno in viaggio 18 milioni e 300 mila italiani, la maggioranza dei quali (16,9 milioni) rimarrà in Italia, mentre solo 1 milione e 400 mila opterà per destinazioni internazionali.

In viaggio a Natale e Capodanno, con attenzione alle spese

Per Natale si registra, spiega Federalberghi, “un’inclinazione tutta italiana a rimanere nei paraggi, a rispettare la tradizione di celebrare la vigilia in famiglia ed a programmare semmai qualcosa di più “trasgressivo” in occasione del Capodanno”.

Circa 7,6 milioni di italiani partiranno per le sole vacanze di Natale; per Capodanno si sposteranno 4 milioni e 400 mila persone; un milione di viaggiatori si muoverà per l’Epifania. A concedersi una vacanza “lunga”, che comprenda, cioè, almeno 11 giorni di festa, sarà una quota di 5,3 milioni di cittadini.

Si rispetta la tradizione anche per le destinazioni: al primo posto c’è la montagna, seguita da città d’arte e da località di mare.

È un movimento turistico che muoverà un giro d’affari di 14,7 miliardi di euro: 4,1 miliardi per la sola vacanza di Natale; 2 miliardi e 800 mila euro per Capodanno; 7,4 miliardi sarà invece il volume di affari della vacanza “lunga”.

Quale la spesa media? Nel soggiorno dedicato alla vacanza “lunga”, si effettuerà una spesa media pro-capite di 1398 euro (di cui 1.275 euro per coloro che resteranno in Italia e 2.759 euro per chi si recherà all’estero). Per la sola vacanza di Natale, il budget messo in conto sarà di 537 euro (472 euro per chi rimarrà in Italia e 1.813 euro per chi andrà all’estero) mentre per Capodanno si conta una spesa media di 639 euro (562 euro per chi resterà in Italia e 1.302 euro per chi andrà all’estero).

Chi non parte e chi riduce spese e soggiorno

Da rilevare sempre le ragioni della mancata vacanza. Il 35% di coloro che hanno rinunciato a viaggiare in occasione delle festività natalizie ha motivato la scelta con la mancanza di risorse economiche. Allo stesso tempo, il 41% di coloro che partiranno ha dichiarato di aver ridotto le spese complessive; il 19% ha accorciato la durata del viaggio e il 10% ha ridotto la durata complessiva delle vacanze.

Spiega il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, a commento dei risultati dell’indagine realizzata per la Federazione da Tecnè: «Che i nostri concittadini continuino a prediligere il Belpaese non ci stupisce più. Come ho già avuto modo di dire, dal post covid in poi gli italiani hanno ricominciato a considerare il proprio Paese come meta privilegiata per le proprie vacanze. Malgrado ciò, siamo consapevoli che al momento vi sia una flessione del turismo italiano, mentre aumentano le presenze del turismo straniero. Viviamo con apprensione il fatto che il 35% di coloro che hanno rinunciato a viaggiare in occasione del Natale abbia motivato la propria scelta con la mancanza di risorse economiche. Il freno al movimento turistico interno sembra essere la diretta conseguenza dell’aumento del costo della vita. Una difficoltà che, più in generale, rende tutti gli italiani più parsimoniosi e dunque più attenti alle spese dedicate al viaggio».