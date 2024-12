Gift card e acquisti di Natale, MDC attiva l’Osservatorio sullo shopping

Natale, tempo di regali. Ma anche i regali cambiano e una delle tendenze è quella di donare una gift card, con regali che siano esperienze, non solo prodotti ma anche viaggi, vacanze, servizi. Le gift card, spiega il Movimento Difesa del Cittadino, si confermano fra i regali più apprezzati in occasione del Natale per la loro versatilità e appunto la crescente tendenza a privilegiare le esperienze rispetto agli oggetti materiali. L’aumento delle gift card, tuttavia, ha visto crescere anche le frodi, come phishing via email o annunci ingannevoli sui social media. L’associazione ha dunque deciso di attivare un Osservatorio sullo shopping natalizio. E di diffondere una serie di consigli utili per cercare di fare acquisti sicuri.

Secondo gli ultimi dati, il mercato globale delle gift card crescerà costantemente fino al 2029 e una recente indagine di Amex Trendex evidenzia come il 59% degli italiani preferisca regalare viaggi, il 50% esperienze di intrattenimento come spettacoli e concerti, e il 40% corsi di cucina, degustazioni e cene gourmet.

L’esperto di MDC Francesco Luongo ricorda che «le recenti normative europee, come il Digital Services Act (Regolamento (UE) 2022/2065) e il nuovo GPSR (Regolamento (UE) 2023/988) sulla sicurezza generale dei prodotti applicabile dal 13 dicembre 2024), hanno introdotto nuove responsabilità per i marketplace online, imponendo loro di garantire maggiore trasparenza e sicurezza nelle transazioni. In caso di violazioni, i marketplace e i venditori hanno una responsabilità condivisa e dunque un eventuale reclamo può essere fatto ad entrambi».

Gift card, qualche consiglio

Quali raccomandazioni seguire per lo shopping?

È fondamentale acquistare gift card solo da fonti ufficiali, come i siti web dei rivenditori o punti vendita fisici, evitando intermediari non verificati.

È necessario leggere attentamente termini e condizioni, verificando la validità della carta, le date di scadenza, eventuali restrizioni e i costi nascosti. Consigliabile conservare la ricevuta di acquisto per eventuali reclami futuri e proteggere i codici delle gift card, evitando di condividerli online o con persone non fidate.

Diffidare sempre di offerte troppo allettanti, spesso veicolo di truffe online, e utilizzare piattaforme certificate con connessione sicura “https” per gli acquisti. MDC ricorda inoltre di monitorare le recensioni degli operatori e dei siti per verificarne l’affidabilità.

