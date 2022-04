Pasqua in viaggio, Federalberghi: 14 milioni in vacanza, nove su dieci in Italia

Pasqua in viaggio per 14 milioni di italiani e giro d’affari di 7 miliardi di euro per le festività pasquali. Le previsioni di Federalberghi per il periodo pasquale

Pasqua in viaggio per 14 milioni di italiani. I più fortunati, circa uno su quattro, allungheranno relax e vacanza fino al 25 aprile. Fra chi non parte, invece, il principale motivo (addotto dal 40% di chi non fa vacanza) sono ragioni economiche.

Pasqua in viaggio è quello che si aspetta Federalberghi, che ha diffuso i risultati della tradizionale indagine sul movimento turistico degli italiani per la Pasqua 2022. I dati sono interpretati con un certo ottimismo o comunque come un “bel segnale” di una certa libertà per gli italiani che tornano a mettersi in viaggio.

Pasqua in viaggio, primavera 2022

Pasqua è di solito un test importante in direzione dell’estate, ribadisce il presidente Federalberghi Bernabò Bocca.

«A dispetto delle difficoltà oggettive che avrebbero potuto ostacolare il progetto di un viaggio, gli italiani confermano la predilezione per le festività pasquali, intese come momento di riposo e relax in anticipo sull’estate. Saranno 14 milioni a mettersi in movimento per le destinazioni preferite tra mare, città d’arte, montagna, laghi e località termali, principalmente (quasi il 90%) all’interno dei confini del nostro Paese, mentre solo il rimanente 10% opterà per un viaggio all’estero».

I numeri delle vacanze di Pasqua

L’indagine si basa su interviste a un campione di 4500 persone persone, fatte fra il 30 marzo e il 4 aprile. Fra le persone intervistate che non andranno in vacanza a Pasqua, il 40,1% ha rivelato di non partire per motivi economici; il 28,4% perché intende organizzare un viaggio in altro periodo ed un altro 25% per motivi familiari.

Pasqua in viaggio per 14 milioni di italiani, dice dunque l’indagine. Uno su quattro, il 24,9%, approfitterà della vicinanza con il 25 aprile per allungare la vacanza. Quasi nove su dieci rimarranno in Italia.

Le destinazioni preferite per i viaggiatori che resteranno in Italia saranno quasi a pari merito il mare (28,9%), le località d’arte (28,7%), seguite dalla montagna (16,4%). All’estero vincono le grandi capitali europee (57,8%), seguite da località marine in generale (13,3%), dalle grandi capitali extraeuropee (11,1%) e dal viaggio in crociera (10%).

La spesa media pro capite sostenuta per la vacanza (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti), sarà pari a 504 euro. Chi resterà in Italia spenderà mediamente 474 euro, mentre la spesa aumenta per chi trascorrerà un periodo di vacanza oltre confine (708 euro).

Il viaggio nelle festività pasquali muoverà un giro d’affari di 7 miliardi di euro. Pasqua in viaggio sarà soprattutto occasione per concedersi riposo e relax, addotti come motivo principale della vacanza (68%) seguito dal divertimento. Oltre il 29% degli italiani approfitterà poi dell’occasione per riunirsi con la propria famiglia. Le attività principali in vacanza saranno passeggiate (50,8%), escursioni e gite (37,6%), visita a monumenti (23,3%), e a musei o mostre (16,5%).

Pasqua test per l’estate

«A giudicare dalla massa critica di persone che si metteranno in viaggio, viene spontaneo pensare che ciò sia la manifestazione chiara di una maggiore sicurezza e senso di libertà da parte dei nostri connazionali – dice Bocca – L’eliminazione delle più serrate restrizioni dovute al covid e dettate nell’ultimo decreto per il periodo post pandemico hanno senz’altro sortito il loro effetto in termini di pianificazione e maggior predisposizione alle grandi partenze. Per noi la Pasqua rappresenta un test importantissimo in previsione della regina delle vacanze che è solitamente l’estate. Quest’anno poi, alcuni di coloro che si metteranno in viaggio (parliamo di un 24,9%) avranno l’opportunità di allungare ancora un po’ il soggiorno fuori casa grazie al calendario che fa cadere, a ridosso della settimana santa, la festività del 25 aprile».

