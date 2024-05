Passaporti, Altroconsumo: migliorano le attese ma rimangono criticità (costi compresi)

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, Altroconsumo ha condotto una nuova inchiesta sulla situazione del rilascio e rinnovo dei passaporti per i cittadini italiani. A cinque mesi dall’ultima indagine di novembre 2023 si registrano miglioramenti ma rimangono alcune criticità. Nonostante i recenti provvedimenti adottati, tra cui l’introduzione di un’agenda prioritaria e la possibilità di richiedere il passaporto negli uffici postali a partire da luglio, il sistema presenta ancora problematiche che richiedono soluzioni strutturali e non emergenziali.

L’ultima rilevazione di Altroconsumo, effettuata il 30 aprile, ha coinvolto 19 città italiane, tra cui Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli e Roma. I dati mostrano un netto miglioramento rispetto a novembre 2023. Se allora quattro città avevano tempi di attesa superiori a 150 giorni, ora solo Pordenone rientra in questa categoria con 244 giorni di attesa. Inoltre, mentre a novembre sei città non avevano disponibilità di appuntamenti, oggi solo Bergamo presenta questa criticità. In otto delle città monitorate, l’attesa per il primo appuntamento è inferiore ai 10 giorni, con Pescara che si distingue con soli 2 giorni di attesa.

Criticità persistenti: costi elevati e petizioni

Nonostante i miglioramenti, alcune città continuano a presentare tempi di attesa elevati. Pordenone, con i suoi 244 giorni, è la città con la situazione più critica, seguita da Cagliari con 127 giorni e Milano con 100 giorni.

Federico Cavallo, Responsabile Relazioni Esterne di Altroconsumo, ha sottolineato che, sebbene ci siano stati progressi, “le criticità e i lunghi tempi di attesa restano infatti presenti nelle grandi città, come Milano, Torino e Bologna.”

Altroconsumo ha inoltre evidenziato il problema dei costi elevati per il rilascio o rinnovo del passaporto, che in Italia ammontano a 116 euro, uno dei più alti in Europa, superato solo dal Portogallo. A luglio, con l’introduzione della possibilità di richiedere il passaporto presso gli uffici postali, il costo aumenterà ulteriormente di 14,20 euro, raggiungendo 130,20 euro. Per questo motivo, Altroconsumo ha lanciato una petizione per chiedere alle istituzioni di ridurre i costi e accorciare i tempi di rilascio del passaporto.

Proposte di miglioramento

Altroconsumo propone anche di coinvolgere i Comuni nel processo di rilascio e rinnovo del passaporto, come avviene in altri Paesi europei, per distribuire meglio la pressione attualmente concentrata sulle questure: “Lo Stato non dovrebbe scaricare sui cittadini i costi originati dalle proprie inefficienze,” ha dichiarato Cavallo, aggiungendo che è fondamentale continuare a monitorare la situazione e chiedere tempi certi per il rilascio del documento.

L’indagine di Altroconsumo dimostra che, nonostante i progressi, il sistema di rilascio e rinnovo dei passaporti in Italia necessita ancora di interventi significativi per diventare efficiente e accessibile. Se da un lato le recenti misure adottate rappresentano un passo avanti, dall’altro è essenziale risolvere le criticità rimanenti riducendo i costi per i cittadini.

