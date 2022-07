Settimana in vacanza, estate di rincari: più 16,8% per sette giorni al mare

È un’estate di rincari per le famiglie. E chi potrà concedersi una settimana in vacanza, deve mettere in conto prezzi in aumento rispetto al 2021. Per una settimana al mare, una famiglia di quattro persone arriva a spendere 4850 euro, in aumento del 16,8%

Settimana in vacanza, estate 2022 di rincari: più 16,8% per la vacanza al mare (fonte foto pixabay)

È un’estate di rincari per le famiglie. Chi potrà concedersi una settimana in vacanza, deve mettere in conto prezzi in aumento rispetto al 2021. Per una settimana al mare, una famiglia di quattro persone arriva a spendere 4850 euro, in aumento del 16,8%; la cifra è di poco inferiore per la settimana di vacanza in montagna, che richiede un budget di oltre 4100 euro. Per una settimana in vacanza in crociera, una famiglia di quattro persone arriva a superare i 5600 euro.

I costi della vacanza nell’estate 2022

Sono i conti di Federconsumatori che, come da tradizione, ha stimato i costi di una settimana di vacanza nell’estate 2022 di rincari su tutti i fronti. Il principale freno alla partenze quest’anno, spiega l’associazione, sono le ristrettezze economiche in cui si trovano molte famiglie.

«Molti, infatti, partiranno almeno per 3-4 giorni, ma all’insegna delle vacanze low cost, scambiando ospitalità presso amici o parenti, oppure optando per soluzioni più economiche (ad esempio in camping) e riducendo la durata del soggiorno – spiega Federconsumatori – Saranno sempre meno, invece, i cittadini che si concederanno la tradizionale vacanza di almeno una settimana nel periodo luglio-agosto».

Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori saranno appena il 32% degli italiani. Gli altri vacanzieri opteranno, invece, per soluzioni con budget più contenuti. Oltre l’87% di chi partirà rimarrà in Italia mentre il 13% andrà all’estero, più dei due terzi in Europa. Tra le mete prescelte prevale il mare, preferito da oltre il 57% dei viaggiatori.

Tra gli italiani che quest’estate partiranno per le vacanze in Italia, l’83% sceglierà il mezzo di trasporto privato per raggiungere la destinazione, visti anche i rincari del noleggio auto.

Settimana in vacanza, i costi

Dal monitoraggio effettuato dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori emerge che, per una famiglia di due adulti e due minori, «il costo complessivo per una vacanza di sette giorni in una località balneare è di 4.849,52 euro (con un aumento del +16,8% rispetto al 2021), mentre la spesa per un soggiorno della stessa durata in montagna è di 4.128,04 euro (con un aumento più contenuto rispetto alla vacanza al mare, ma comunque notevole, pari al 7,8%). In crescita del 5,6% anche il costo per una vacanza in crociera, le cui preferenze risultano in ulteriore crescita rispetto allo scorso anno».

Chi trascorrerà una vacanza al mare spenderà il 17,5% in più rispetto a chi opterà per la montagna, mentre la crociera risulta più cara del 15,9% rispetto a un soggiorno di una settimana al mare. Nella stima l’associazione prende in considerazione i costi nel periodo di alta stagione.

La settimana di vacanza al mare…

Per la settimana di vacanza al mare, oltre al costo del trasporto in automobile, Federconsumatori stima un prezzo di 2754 euro per l’albergo (sette notti per quattro persone) che rincara del 24,6% rispetto al 2021.

Per lo stabilimento balneare, mette in conto 269 euro per 2 lettini e un ombrellone per sette giorni (più 5,5%). Nel conteggio fa rientrare due escursioni, una di mezza giornata in una località caratteristica (circa 36 euro a persona) e una gita giornaliera in barca con pranzo e ingresso in parco marino (87 euro a persona). I rincari in questo caso sono superiori al 10% – e se ne vanno quasi 500 euro. Altre voci, fra sport, divertimento e quant’altro, portano il costo della vacanza al mare a una media di 4850 euro, più 16,8% rispetto al 2021.

… la settimana in montagna…

Il confronto di Federconsumatori è simile per la settimana in montagna. Il costo dell’albergo (sette notti per quattro persone) in questo caso è di 2720 euro, più 8,2% sul 2021.

Sono meno care le escursioni: per una giornaliera e un passeggiata a cavallo bisogna mettere in conto poco più di 30 euro a persona, 260 euro per tutta la famiglia, con un rincaro che si attesta però al 9,4% in un anno. Con le altre voci, sport trasporti e divertimenti, si arriva una vacanza in montagna che costa quest’anno 4.128 euro, in aumento del 7,8% rispetto al 2021.

… e quella in crociera

Per il biglietto della crociera in pensione completa Federconsumatori stima una spesa di 569 euro a persona. Servono 2.276 euro per tutta la famiglia, con un rincaro del 6,% rispetto allo scorso anno.

Una escursione di mezza giornata costa 40 euro a persona che diventano 160 a persona per la gita giornaliera al mare con pranzo a base di pesce. Se ci si vuole concedere spa e benessere, bisogna mettere in conto una spesa di 30 euro per l’ingresso giornaliero e di 282 a persona per massaggio e trattamento di bellezza. Per le bevande non incluse, Federconsumatori stima circa 700 euro per tutta la famiglia. Il costo di una settimana in crociera per tutta la famiglia arriva dunque a 5622 euro, con un aumento del 5,6% rispetto al 2021.

