Si torna a viaggiare nell’estate 2022. Ma si prenota all’ultimo minuto

Si torna a viaggiare nell’estate 2022. Questa l’intenzione degli italiani che metteranno in conto un viaggio estivo. Ma fra chi parte, solo quattro su dieci hanno già prenotato. Per una settimana spesa media di 1080 euro

Si torna a viaggiare nell’estate 2022. O almeno è questa l’intenzione degli italiani che, se possono, mettono in conto per la prossima estate il ritorno al viaggio e alla vacanza, pur con qualche incertezza. 23 milioni di italiani vogliono fare vacanze estive ma di questi solo il 40% ha effettivamente già prenotato un viaggio. Gli altri decideranno più avanti e prenoteranno last minute.

C’è voglia di viaggiare e di mettersi alle spalle due anni di pandemia, dice l’Osservatorio Confturismo Confesercenti, ma le buone promesse per il turismo si scontrano con l’incertezza causata dai rincari, dal peso dell’inflazione e del caro energia che frenano certamente le scelte dei viaggiatori. E già si parla, sul lato consumatori, di un’estate di rincari.

Estate 2022, si torna a viaggiare ma si prenota last minute

Secondo l’Osservatorio Confturismo e l’analisi fatta per l’estate 2022, l’indice di propensione al viaggio torna allo stesso livello pre-pandemia a 67 punti (su scala da 0 a 100) e «23 milioni di italiani tra i 18 e i 74 sono intenzionati a partire nel periodo estivo, anche se in uno scenario caratterizzato da una certa “volatilità”. Infatti, di questi 23 milioni solo 4 su 10 hanno già prenotato un viaggio, mentre per i restanti rimane per ora solo l’intenzione che probabilmente si tradurrà in prenotazione tardiva, se non addirittura “last minute”».

Se si torna a viaggiare, si torna anche alla tradizione. Mare dunque al primo posto fra le preferenze di vacanza, seguito dalla montagna e dal viaggio culturale in città e luoghi d’arte, compresi piccoli borghi. Aumenta anche il raggio degli spostamenti, che con la pandemia si era ristretto spesso all’interno della stessa regione e che indica fra l’altro anche una maggiore propensione alla spesa.

«L’85% degli italiani sceglierà mete nazionali, in 6 casi su 10 al di fuori della propria regione, mentre il restante 15% programma un viaggio all’estero che, per più di due terzi, sarà in Europa», dice l’Osservatorio Confturismo.

La spesa media per il viaggio di questa estate oscilla fra i 312 euro del fine settimana a oltre 1000 euro per la vacanza di sette giorni. Per la vacanza principale infatti gli intervistati dichiarano che spenderanno in media 1.080 euro, che si riducono a poco più di 600 euro per i viaggi di durata inferiore, da 3 a 7 giorni.

Con la fine dell’emergenza si torna anche in albergo. Un anno fa, per la vacanza estiva, il 34% degli intervistati sceglieva l’affitto di una casa, mentre il 26% un albergo. Oggi invece è l’esatto contrario: il 31% andrà in una struttura alberghiera e il 21% in case in affitto.

