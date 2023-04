Sicurezza stradale, torna #ScattailSegnale. Konsumer diffida i comuni per la segnaletica stradale deteriorata

Konsumer Italia rilancia l’iniziativa #ScattailSegnale sulla sicurezza stradale. È una campagna che chiama a raccolta i cittadini perché segnalino, con una fotografia, i segnali stradali in condizioni non idonee, danneggiati, vecchi o non a norma a causa di atti vandalici, per vetustà, per la perdita delle caratteristiche minime di rifrangenza, per impaginazione o grafica, per lo stesso posizionamento dei segnali che diventano un fattore di distrazione o una fonte di pericolo.

Sicurezza stradale, a che punto stiamo?

La cronaca quotidiana degli incidenti stradali riporta numeri da brividi, ricorda Konsumer Italia. Ma cosa si fa per prevenire quelle che a volte sono stragi annunciate?

“Ogni anno molti incidenti stradali sono la conseguenza del cattivo stato della segnaletica e del manto stradale deteriorato – denuncia l’associazione – Segnali deteriorati, nascosti o sbagliati, asfalto dissestato e lavori stradali di ripristino mal eseguiti e da nessuno controllati”.

Le cause sono diverse, a volte hanno a che fare col vandalismo, altre volte con il deterioramento legato alle condizioni atmosferiche.

#ScattailSegnale per la sicurezza stradale

Per migliorare la sicurezza stradale, Konsumer Italia da tre anni si rivolge ai cittadini cui propone il concorso fotografico #ScattailSegnale.

Chiunque può segnalare (mail, Facebook, whatsapp) con una foto il segnale stradale in condizioni inidonee. L’obiettivo è quello di raccogliere quante più segnalazioni possibili, premiando lo scatto più eclatante e rappresentativo, soprattutto in relazione ai segnali di stop, di precedenza, di pericolo e simili, e insieme ad essi le condizioni dell’asfalto. “È infatti noto che oltre il 60% dei segnali stradali non sia a norma a causa di vetustà o per la perdita delle proprie caratteristiche minime di rifrangenza”, dice Konsumer Italia, e a volte per un posizionamento scorretto i segnali tendono a trarre in inganno gli utenti della strada, diventando un pericolo e una fonte di distrazione per automobilisti e motociclisti.

In seguito alle segnalazioni ricevute Konsumer Italia invia una richiesta al Comune di pertinenza del segnale stradale, in cui richiede l’immediata azione in merito alla segnaletica indicata. A oggi l’associazione ha provveduto a inviare oltre 600 diffide ai Comuni segnalati dai cittadini. Di solito, dice Konsumer, rispondono i piccoli comuni, che sanano le situazioni, non quelli di medie o grandi dimensioni.

Spiega Fabrizio Premuti, Presidente di Konsumer Italia: «Aumentano gli incidenti stradali, con loro morti e feriti. I fatti di Milano dimostrano che le strade non possono essere utilizzate contemporaneamente da betoniere e biciclette. È urgente intervenire riservando all’utenza debole percorsi sicuri e non ciclabili ricavate colorando di rosso un tratto di asfalto. È ora che gli amministratori locali si rendano conto di essere corresponsabili di quanto accade sulle strade da loro amministrate».

